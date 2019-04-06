Находившийся с визитом в Литве 5 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что предприятие крупнейшего нефтеконцерна страны Orlen будет развиваться в Литве.
Mažeikių nafta, PKN Orlen Lietuva
© DELFI / Kiril Čachovskij

Премьер осмотрел контролируемый компанией Orlen Lietuva нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Мажейкяй и пока не детализировал конкретные планы, но заверил, что намерения ориентированы на развитие, включая дальнейшие инвестиции в завод.

"Наши планы ориентированы на развитие, также намечается увеличить перерабатывающие мощности завода", - сказал премьер BNS в Паланге.

"Если говорить о специфических инвестициях, то я не могу дополнить эту информацию подробностями, но я абсолютно уверен, что есть планы продолжить капиталовложения в Мажейкяй", - добавил он.

Правительство Литвы и Orlen еще в марте прошлого года подписали декларацию о том, что польская компания инвестирует в модернизацию и инфраструктуру НПЗ.

Orlen Lietuva в Литве также управляет Бутингским терминалом, Биржайским нефтепроводом и сетью заправочных.

Моравецкий сказал, что разрешившиеся в последние годы споры о перевозках грузов Orlen Lietuva по железной дороге и участке путей в Реньге улучшили отношения между Литвой и Польшей.

Договор о тарифах ж/д грузоперевозках "Литовские железные дороги" и Orlen подписали летом позапрошлого года.

Между тем разобранный десять лет назад участок ж/д путей из Мажейкяй в латвийскую Реньге Литва обязалась восстановить до конца этого года.

По этому участку путей протяженностью 19 км Orlen Lietuva перевозила продукцию в Латвию, а после того, как участок был разобран, компания была вынуждена возить свои грузы в Латвию в объезд, что получалось дольше по времени.

"Мне очень приятно, что весь этот спор сейчас уже закончен. Это тоже знак улучшения отношений Польши и Литвы", - сказал польский премьер.

"Я бы хотел подчеркнуть, что связи между Польшей и Литвой прекрасные", - сказал Моравецкий.

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