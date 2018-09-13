Польский министр призывает Литву решить вопросы о написании имен и фамилий

Mинистр также призвал разрешить написание названий местностей, на территориях компактного проживания поляков.
"У литовского меньшинства в Польше (...) нет никаких проблем с использованием литовских букв, если пишется имя и фамилия, также и вопросе названий местностей, мы считаем, что эти вопросы и в Литве должны регулироваться также", - заявил Я. Чапутович журналистам.
Представители местных властей Вильнюсского и Шальчининкского районов более чем десять лет назад пытались писать названия улиц на польском и русском языках, однако споры, возникшие в связи с этим, перешли в суды.
Суды обязали снять надписи на иностранных языках. В законе о государственном языке говорится, что в Литве публичные надписи пишутся на государственном, то есть литовском языке.
Между тем, руководство сейма обещает, что проекты законов о написании имен и фамилий в документах будут рассмотрены на осенней сессии.
В сейм внесены два законопроекта о написании имен и фамилий в документах. Согласно одному из них, предлагается разрешить написание имени и фамилии буквами нелитовсокого алфавита латинской основы на основной странице паспорта, если желающее этого лицо предоставит источник, обосновывающий вариант нелитовского имени или фамилии. Такую возможность получили бы и литовцы, которые взяли после заключения брака фамилию супруга-иностранца.
Второй проект предусматривает разрешение написания имен собственных буквами нелитовского алфавита на дополнительной странице паспорта, или на второй стороне идентификационной карточки.
Правительство поддерживает первый проект.
Сторонники оригинального написания утверждают, что это было бы важно и для гражданок Литвы, заключивших браки с иностранцами. Критики говорят, что это принизит конституционный статус государственного литовского языка и что могут возникнуть проблемы с прочтением нелитовских фамилий.
Действующие сейчас в Литве правовые акты предусматривают, что имена и фамилии в документах граждан Литвы записываются литовскими буквами.
Государственная комиссия по литовскому языку (ГКЛЯ) в мае объявила, что на главной странице документа личные имена и фамилии могут записываться буквами латинской основы в тех случаях, если это лица, которые заключили браки с иностранными гражданами, или это иностранцы, которые получили гражданство Литвы.
Поправки, которые позволили бы писать и имена и фамилии поляков Литвы с буквами w или x, языковеды не оценивали, так как, по их мнению, не ясно, каким лицам было бы предоставлено право писать имена и фамилии нелитовскими буквами и сколько таких лиц может быть.
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