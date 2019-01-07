Запретив импорт свиней и свинины из Литвы, Польша, по всей вероятности, защищает свой рынок, говорит глава Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Литвы.
Kiaulės
© Shutterstock

По словам Дарюса Ремейки, такой шаг Польша сделала после того, как ее фермеры устроили демонстрации в связи с низкими закупочными ценами на свиней.

"Упоминалось, что торговля свиньями в Евросоюзе (ЕС) ведется и из некоторых вторых зон, где установлен вирус африканской чумы свиней (АЧС)", - объяснил Д. Ремейка BNS.

Статьи по теме:
Министр: Литва рассматривает возможность ужесточения импорта свинины из Польши  (15)

По его словам, Польша официально не объяснила, почему Литва больше не может экспортировать свиней и свинину - в ноябре прошлого года было договорено, что Литва может экспортировать свиней, в середине декабря ГПВС получила электронное письмо от польских коллег о том, что "по процедурным причинам торговля останавливается".

В соответствии с требованиями Евросоюза (ЕС), страны могут торговать свиньями и свежей свининой из вторых, чумных зон, согласовав все с ветеринарным ведомством соответствующей страны и предоставив документы, что мясо неопасное и качественное.

По словам Д. Рeмейки, ограничение - это вопрос сельскохозяйственной политики Польши. Он сказал, что этот шаг Польши нелогичен, потому что она завозит в Литву намного больше свиней, чем покупает у Литвы.

"Тут мы, литовцы, являемся их покупателями, потому что покупаем их продукты в куда больших количествах, чем мы туда вывозим. Выгонять покупателя со своего двора - близорукий шаг", - сказал глава ГПВС.

Литовский министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис говорит, что если с Польшей не удастся договориться дипломатическим путем, то будет рассмотрена возможность предпринять ответные шаги. Д. Ремейка подтвердил, что на этой неделе планируется тщательно проверить ввозимое из Польши в Литву мясо, его качество, однако есть надежда договориться по-хорошему.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Польша запретила ввоз свинины и свиней из Литвы - защищает свой рынок? (10)

Запретив импорт свиней и свинины из Литвы , Польша , по...

Пополняются счета кандидатов в президенты Литвы: жертвуют тысячами (17)

Президентская предвыборная кампания в Литве, вместе с...

Президент Литвы: законопроект о запретной информации подлежит исправлению (59)

Литовский президент Даля Грибаускайте говорит, что...

Премьер Литвы получил ответы всех служб о ситуации в стране - молчит по секрету (35)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис получил из...

Литовский олимпиец решил побороться за кресло мэра Висагинаса (29)

Накануне минувшего Рождества о своём желании...

TOP новостей

Galimos Rusijos pajėgų puolimo kryptys Revamped Trump-Putin graffiti in Vilnius sends new message on cannabis

Опрос жителей Литвы: больше половины считают внешнюю политику России угрозой (437)

Угрожает ли Литве какое-либо государство? Если да –...

Депутат обратился в связи с Revolut в СРФП: беспокоит агрессивное расширение (10)

После того как компания Revolut получила в Литве лицензию...

Доктор социальных наук: нет честного ответа на вопрос, стоит ли откладывать на пенсию в частном фонде (49)

С начала 2019 года в Литве вступил в силу новый порядок...

Министр: ваучеры могут стоить Литве 14 млн. евро (2)

Правительство Литвы намерено ввести систему ваучеров...

Фонд социального страхования представил новый калькулятор: какой будет ваша пенсия (6)

Фонд социального страхования (" Содра ") представил...