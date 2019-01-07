По словам Дарюса Ремейки, такой шаг Польша сделала после того, как ее фермеры устроили демонстрации в связи с низкими закупочными ценами на свиней.
"Упоминалось, что торговля свиньями в Евросоюзе (ЕС) ведется и из некоторых вторых зон, где установлен вирус африканской чумы свиней (АЧС)", - объяснил Д. Ремейка BNS.
По его словам, Польша официально не объяснила, почему Литва больше не может экспортировать свиней и свинину - в ноябре прошлого года было договорено, что Литва может экспортировать свиней, в середине декабря ГПВС получила электронное письмо от польских коллег о том, что "по процедурным причинам торговля останавливается".
В соответствии с требованиями Евросоюза (ЕС), страны могут торговать свиньями и свежей свининой из вторых, чумных зон, согласовав все с ветеринарным ведомством соответствующей страны и предоставив документы, что мясо неопасное и качественное.
По словам Д. Рeмейки, ограничение - это вопрос сельскохозяйственной политики Польши. Он сказал, что этот шаг Польши нелогичен, потому что она завозит в Литву намного больше свиней, чем покупает у Литвы.
"Тут мы, литовцы, являемся их покупателями, потому что покупаем их продукты в куда больших количествах, чем мы туда вывозим. Выгонять покупателя со своего двора - близорукий шаг", - сказал глава ГПВС.
Литовский министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис говорит, что если с Польшей не удастся договориться дипломатическим путем, то будет рассмотрена возможность предпринять ответные шаги. Д. Ремейка подтвердил, что на этой неделе планируется тщательно проверить ввозимое из Польши в Литву мясо, его качество, однако есть надежда договориться по-хорошему.
Польша запретила ввоз свинины и свиней из Литвы - защищает свой рынок? (10)
Запретив импорт свиней и свинины из Литвы , Польша , по...
Пополняются счета кандидатов в президенты Литвы: жертвуют тысячами (17)
Президентская предвыборная кампания в Литве, вместе с...
Президент Литвы: законопроект о запретной информации подлежит исправлению (59)
Литовский президент Даля Грибаускайте говорит, что...
Премьер Литвы получил ответы всех служб о ситуации в стране - молчит по секрету (35)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис получил из...
Литовский олимпиец решил побороться за кресло мэра Висагинаса (29)
Накануне минувшего Рождества о своём желании...
TOP новостей
Опрос жителей Литвы: больше половины считают внешнюю политику России угрозой (437)
Угрожает ли Литве какое-либо государство? Если да –...
Депутат обратился в связи с Revolut в СРФП: беспокоит агрессивное расширение (10)
После того как компания Revolut получила в Литве лицензию...
Доктор социальных наук: нет честного ответа на вопрос, стоит ли откладывать на пенсию в частном фонде (49)
С начала 2019 года в Литве вступил в силу новый порядок...
Министр: ваучеры могут стоить Литве 14 млн. евро (2)
Правительство Литвы намерено ввести систему ваучеров...
Фонд социального страхования представил новый калькулятор: какой будет ваша пенсия (6)
Фонд социального страхования (" Содра ") представил...