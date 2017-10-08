Находившийся в Вильнюсе с визитом глава парламентского комитета по обороне парламента Польши Михал Ях сказал, что системы ПРО Patriot, которые планирует покупать Польша, будут защищать и воздушное пространство Литвы.
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"Иначе я и представить не могу. (...) Литве грозит такая же опасность, как и Польше", – сказал в интервью BNS польский политик.

"Система Patriot должна быть такой, чтобы ее можно было бы интегрировать с соседними странами", – прибавил он.

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Варшава утверждает, что заключила окончательное соглашение с США о приобретении комплексов противоракетной обороны в июле, они могут стоить около 7 млрд. евро.

На данный момент у Польши нет систем ПРО большой дальности, нет их и в странах Балтии, где оборона воздушного пространства - это одно из самых слабых звеньев.

Система Patriot в первый раз была временно дислоцирована в Литве этим летом во время учений с участием американцев.

Страны Центральной и Восточной Европы стали быстро развивать свои военных мощности после усиления российской военной активности в регионе и аннексии Крымского полуострова.

Ях сказал, что правительство Саулюса Сквернялиса предприняло положительные шаги для улучшения отношений между странами.

Он сказал, что Варшава положительно оценила пбсуждения в парламенте Литвы, посвященные вопросу написания нелитовских фамилий в документах.

Однако Ях заметил, что Литва еще должна решить некоторые вопросы системы образования местных поляков. По его словам, снижение напряжение между нацменьшинством и центральной властью Литвы значительно умалит влияние российской пропаганды в регионах страны, где не только проживает много поляков, но и наблюдается социальное разобщение.

"Россия пользуется этими разногласиями и накаляет атмосферу с помощью провокаций", – сказал депутат.

По его словам, в борьбе с российской пропагандой помогло бы увеличение выбора польских телеканалов. Сейчас в Литве бесплатно можно смотреть лишь TV Polonia.

Чиновники утверждают, что с февраля следующего года жители Вильнюса, Шальчининкай и Швенчениса, а также жители этих районов смогут бесплатно смотреть TVP Info, Kino Polska International, Kino Polska Muzyka International. Конкурс на показ этих каналов еще не объявлен, но это обещали сделать в конце сентября.

В Литве проживают около 200 000 поляков.

На встрече с литовскими чиновниками Ях призывал Центральную и Восточную Европу говорить в унисон.

Правительство Польши, которым управляет партия Право и справедливость хочет создать формат трех морей – региональный форум 12 стран, включая Литву. Так Варшава добивается, чтобы голос региона слышали наряду с голосами лидеров ЕС Германии и Франции.

Представители Балтийского, Черного и Адриатического моря в июле встречались в Варшаве с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Яха, такой форум может высказываться по вопросам безопасности, санкций в отношении России, а также представлять свои идеи относительно будущего ЕС.

Некоторые наблюдатели утверждают, что это может быть попытка Польши найти новых партнеров, поскольку Брюссель и некоторые страны Западной Европы критикуют Варшаву за реформу судов и решение не принимать тех, кто просит об убежище. Но Ях уверяет, что эти вопросы не связаны.

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