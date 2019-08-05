Половина правительства Литвы уходит в отпуск

На этой неделе уходит в отпуск половина правительства Литвы – семь министров из четырнадцати.
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С понедельника уходят в отпуск министр культуры Миндаугас Кветкаускас, министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс, министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

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С прошлой недели находятся в отпуске министр иностранных дел Линас Линкявичюс, с четверг на две недели уходит в отпуск по уходу за ребенком министр экологии Кестутис Мажейка.

Представитель К. Мажейки Юстас Ясконис сказал BNS, что К. Мажейка планировал отпуск и раньше, однако его пришлось отложить, так как иначе на заседании правительства в среду не было бы кворума.

Ушедших в отпуск министров будут замещать другие министры, их коллеги.

Пресс-атташе премьера Томас Бержинскас сказал BNS, что то, что премьер Саулюс Сквернялис пойдет в отпуск в августе, будет зависеть от того, как будут проходить процессы формирования правительства и назначения еврокомиссара.

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