Глава правительства Латвии Марис Кучинскис на этой неделе встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьером Андреем Кобяковым.
По словам Л. Йонавичююса, в ходе визита основное внимание было уделено транзиту белорусских грузов и Белорусской АЭС в Островце.
Литве не удалось убедить Латвию присоединиться к бойкоту БелАЭС по причине безопасности, обе страны постоянно конкурируют за транзит белорусских грузов.
"Визит был очень прагматичным, если смотреть как со стороны, как латышей, так и белорусов. Если смотреть с наших позиций, то были два важнейших вопроса - АЭС и транзит, и беседы концентрировались на них", - сказал в пятницу BNS Л. Йонавичюс.
"В интересах латышей, чтобы белорусы осуществляли транзит через их порты, это прямая конкуренция с Клайпедским портом. Если говорить напрямую с А. Лукашенко, то есть возможности чего-либо добиться, зная, что он больше любит прямые соглашения", - сказал политолог.
"Латыши придерживаются иной позиции, чем мы по АЭС, и А. Лукашекно за это их открыто хвалит, даже было подписано соглашение о предварительном предупреждении в случае атомной аварии", - сказал Л. Йонавичюс.
По его словам, у Клайпедского порта есть объективные преимущества, однако Латвия может воспользоваться напряжением между Минском и Вильнюсом в переговорах о новых потоках, особенно, если увеличится китайские инвестиции в Белоруссии.
"Латыши, имеющие диалог, обладают и возможностями что-то менять. Очевидно, что позиция Литвы по БелАЭС создает большое недовольство в Белоруссии. С другой стороны, Клайпеда ближе, развиты тесные связи, грузы отправляются давно и хорошо. Очевидно, можно говорить о том, что с возникновением новых грузовых поток, белорусы могут подумать об их направлении через латышей", - сказал политолог.
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