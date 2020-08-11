Министр иностранных дел Линас Линкявичюс во вторник сообщил BNS, что С. Тихановская прибыла в Литву, она в безопасности.
По поводу Тихановской возникла тревога в понедельник вечером, когда она на несколько часов задержалась в избирательной комиссии, куда прибыла подать жалобу о фальсификации результатов. Некоторое время место ее нахождения было неизвестно.
Учительница английского языка 37-летняя С. Тихановская решила участвовать в президентских выборах после ареста мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. В случае победы она обещала провести новые, свободные выборы.
"С. Тихановская оказалась в эпицентре ожесточенной и кровавой борьбы не добровольно, а ради мужа. Она не была к этому готова. Трудно сказать, что происходило вчера в избирательной комиссии, но многие предполагают, что там могли быть угрозы в адрес семьи. По-человечески понятно, что она решила на какое-то время оставить страну, где ей угрожает опасность и что-то может случиться с ее близкими", - считает преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Л. Йонавичюс.
Политолог также добавил, что "Вильнюс с точки зрения ценностей - это традиционно самое близкое место, ведь у него есть история концентрации белорусской оппозиции и недовольных режимом. Второй важный фактор - географический. Вильнюс рядом с Минском, и если что-то изменится, то можно очень быстро туда вернуться".
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