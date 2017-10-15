А покидающие партию ветераны, по его словам, также утешают себя необоснованными надеждами, поскольку это разделение, скорее всего, означает закат их политической карьеры.

"Когда человек говорит, что наступает какой-то конец эпохи и именно когда он приходит, то наступает новая эпоха, то, наверное, он слегка себя переоценивает. В том смысле, что с его приходом или изгнанием старых (членов партии) все обязательно сильно поменяется - какие будут перемены, мы еще увидим, но мой настрой не сильно оптимистичный", - сказал BNS К.Гирнюс, комментируя ситуацию в партии социал-демократов.

По его словам, СДПЛ ожидает нелегкий поиск идентичности и избавление от имиджа партии бывшей номенклатуры. Им также предстоит доказать действительное, а не декларируемое обновление.

"Одно дело отделаться от каких-то ветеранов теми или иными доводами, другое - придумать другой образ действий и предложить партии новые вехи, это будет не так просто. И пока этого со стороны Палуцкаса не заметно. У меня такое впечатление, что в последние полгода, когда он стал председателем, он стремится избавиться от ветеранов, сделать партию своей. Он это весьма успешно сделал, показал большие политические способности, я бы сказал, почти по Макиавелли. Но одно дело привести в порядок партию внутри, другое - представить ее обществу", - рассуждал доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

Лидер СДПЛ будет иметь основания подчеркнуть момент, связанный с внутренними переменами в партии, говорить о большей демократии внутри нее, предоставляя больше свободы и веса отделениям. Однако, по словам К.Гирнюса, многое зависит и от того, как социал-демократы выступят на будущих выборах.

"Все будет зависеть от следующих выборов - придет партия в себя или останется партией каких-нибудь десяти мандатов. И я думаю, очень сложно будет создавать имидж прогрессивной обновленной партии, когда председатель был судим. Что бы ни говорили, пока что об этом немного говорят из вежливости, но когда будет избирательная кампания, думаю, этот момент довольно остро будут подчеркивать. Например, чем новые социал-демократы отличаются от старых "трудовиков", - рассуждал он.

По его словам, выяснив, наконец, отношения с частью так называемых "ветеранов", социал-демократы во главе с Г.Палуцкасом будут вынуждены искать способ, как удержать внимание общества и СМИ. Как видно, до сих пор, на всем протяжении мелодрамы социал-демократов, по словам К.Гирнюса, они были удостоены большого внимания СМИ и получили бесплатную рекламу.

"Но через месяц или несколько месяцев будут говорить председатели комитетов, которые еще находятся на стороне правящих, а соцдемы, которые с ними в оппозиции, отдельного форума для распространения своих мыслей иметь не будут. Я думаю, что внимание снизится и это еще больше осложнит их усилия по отмежеванию от отделившихся и созданию имиджа обновленной партии", - считает обозреватель.

Рассуждающие о возможном возвращении через два года ветераны, по мнению К.Гирнюса, также не оценили реальной ситуации. Уход из партии Гедиминаса Киркиласа, Альгирдаса Буткявичюса, Юозаса Бернатониса и других означает закат этих политиков.

"Я полагаю, что это очевидный закат, Г.Палуцкас не будет устранен с поста председателя за два года, - прогнозирует он. - Он консолидирует партию, его люди действительно утвердились и перенимают всю партию, этих "мятежников" никогда не простят".

Один-другой из десятки социал-демократов "мятежников", возможно, примут участие в будущих выборах как независимые кандидаты в своем округе или присоединившись к другой политической силе, однако для большинства через несколько лет это означает конец политической карьеры.

"Фактически они уходят из политики, протестуя против переворота Г.Палуцкаса. Через 3-4 года мы, может, одного-другого увидим, но по сути они уходят", - утверждает К.Гирнюс.

В субботу перед заседанием совета партии, не дождавшись, пока их исключат, СДПЛ покинули несколько старожилов, которые подписали соглашение с "крестьянами" и тем самым не выполнили решение партии о переходе в оппозицию. Это Г.Киркилас, А.Буткявичюс, Ю.Барнатонис, Риманте Шалавявичюте, Ирена Шяулене, Андрюс Палюнис, Артурас Скраджюс, Римантас Синкявичюс. Еще один так называемый "бунтовщик", парламентарий Антанас Винкус тайным голосованием был исключен из партии. Исключение Миндаугаса Бастиса, которые отозвал свою подпись, партия в субботу не обсуждала, поскольку он остановил свое членство в ней. Ранее из партии вышел и несогласный с решением о выходе из коалиции глава МИД Линас Линкявичюс.

Фракция "мятежников" в Сейме составит в общей сложности 12 членов - 10 бывших социал-демократов и 2 "трудовика". Социал-демократы во главе с Г.Палуцкасом намерены работать в оппозиции и, скорее всего, будут иметь отдельную фракцию в парламенте, хотя есть прогнозы, что они могут остаться и без собственной фракции.

Для создания фракции необходимо не менее 7 членов. Фракцию во главе с Г.Палуцкасом должны составить 7 перламентариев - Раса Будбергите, Альгирдас Сисас, Раминта Поповене, Юозас Олекас, Юлюс Сабатаускас, Альгимантас Саламакинас и Миндаугас Бастис.