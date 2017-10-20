Политолог: для преодоления кризиса Движению либералов нужен сильный лидер

"Лидер нужен не столько внешне, сколько внутри, потому что внешне, в глазах избирателей партия очень явно не связана с одним человеком, - сказала BNS политолог. - Это не партия одного лидера, так что в данном случае это, может, и на пользу, у них должны быть свободные руки, чтобы что-то менять, но очевидно, что внутри нужен лидер".
По ее словам, сейчас ДЛ выглядит сбитым с толку и еще не знает, как реагировать на продолжающиеся в последнее время осложнения, а Шимашюс из-за неудач, связанных с руководством Вильнюсом, больше не является тем лидером, который мог бы объединить членов партии.
"Есть общее понимание, что Шимашюс больше не тот человек, который мог бы вытянуть ДЛ только потому, что пребывание в должности мэра Вильнюса не приносит ему успеха", - сказала профессор.
О решении уйти в отставку Шимашюс сообщил после того, как Главная избирательная комиссия (ГИК) в четверг констатировала, что ДЛ грубо нарушило законы при финансировании предвыборной кампании в Сейм в прошлом году.
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