По их словам, особое место занимает проблема в сфере образования – не хватает детских садов и школ, нет условий для обучения на государственном языке. Кроме того, литовские семьи вынуждены декларировать место жительства в Вильнюсе, в результате район теряет финансовые средства. Еще одна проблема - неэффективное управление публичными финансами. о словам старосты центрально-правой фракции Гедиминаса Казенаса, эти проблемы игнорируются из-за неактивности членов ИАПЛ-СХС, которые составляют большинство.

"В последнее время в Вильнюсском районе наблюдается ряд скандалов. Мы ходим заметить, что это так или иначе вертится вокруг ИАПЛ-СХС, которая позиционирует себя как самую прозрачную, честную, несвязанную с коррупцией партию, krikščруководствующуюся христианскими ценностями", – сказал Казенас.

Его поддержал коллега Йонас Василяускас. По словам Василяускаса, в районе поселяется все больше литовских семей, но их обращения в связи с открытием литовских детских садов игнорируются. Больше всего в таких учреждениях нуждаются жители Реше, Растиненай и Чеконишкес.

"Поскольку в Вильнюсском районе поселяется все больше молодых семей, само собой появляется потребность в детских садах и школах. Мэрия по закону об образовании обязана удовлетворять такие потребности населения, но опыт показывает, что у нас этого нет", – сказал Василяускас, отметив, что на подобные заявки отвечают, что таких возможностей у муниципалитета нет.

Он сказал, что дети из польских семей все попадают в детские сады, поскольку очередь составляют даже на будущее.

"Смешанные семьи чаще хотят отдать детей в литовские детские сады, но вынуждены довольствоваться польскими", – сказал член горсовета.

Третий представитель оппозиции Артурас Жельнис сказал, что проблему решить можно просто – просто учредить группы с литовским языком обучения. Например, в Растиненай сейчас есть только польские группы.

Василяускас сказал, что оппозиция подготовила 19 предложений, но все их отклонили.

Политики заметили, что семьи, которые хотят отдать детей в литовские детские сады и школы, вынуждены декларировать место жительства в Вильнюсе. Они считают это дискриминацией по национальному признаку.

"Если бы муниципалитет хотел, мог бы удовлетворить заявку на 500-600 мест в детском саду. Родители поступают просто – декларируют место жительства в Вильнюсе, учат детей лгать - говорить, что живут в городе. Так они получают место в Вильнюсе", – сказал Василяускас.

Желнис заверил, что эта проблема не решается уже много лет, а ведь речь идет и о деньгах, которые пришли бы в район в виде подоходного налога.