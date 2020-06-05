В пятницу в президентскую администрацию было направлено обращение "О действиях Литвы в Евросоюзе по вопросу БелАЭС".

"Мы призываем не откладывать реализацию положений резолюции, принятой сеймом 5 мая 2020 года и добиваться того, чтобы во всех будущих соглашениях и решениях ЕС по Беларуси, а также тех, что будут приняты в июне 2020 года, Евросоюз поддерживал принципиальную позицию Литвы о непоступлении электроэнергии с БелАЭС на рынки стран Евросоюза", – говорится в документе.

Его подписали 166 известных в Литве людей: депутаты, принадлежащие различным фракциям, европарламентарии, мэры, общественные деятели, ученые, журналисты и прочие.

В среду правительство Литвы не приняло решение по совместному соглашению стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами. Ожидается, что в переговоры активно подключится Еврокомиссия.

Предложенное Минэнерго Литвы соглашение по недопуску белорусской готовы одобрить Латвия и Эстония, но сами не хотят брать на себя такое обязательство.

Соглашение со странами Балтии важно в плане намерений Литвы не допустить на свой рынок электричество с БелАЭС сразу после ввода ее в эксплуатацию.

Оппозиционные консерваторы упрекают министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса в том, что он предлагает менее амбициозное и потенциально вредное для Литвы соглашение с Латвией и Эстонией, которые вместо того, чтобы солидарно отказаться покупать электричество с БелАЭС, сейчас согласны лишь поддержать намерения Литвы бойкотировать белорусское электричество.

Министр отвечает, что чтобы получить до пуска АЭС хотя бы какое-то соглашение и новую методику торговли электроэнергией с третьими странами, нужно искать компромисс для всех стран. Против соглашения Балтийских стран, предусматривающего, что все они не будут покупать электричество с БелАЭС, возражает Латвия.

Премьер Саулюс Сквернялис считает, что отсутствие совместного соглашения с Латвией и Эстонией, невыгодно Литве.

Подписавшие обращение к президенту, отмечают что 18 июня состоится встреча Восточного партнерства ЕС, на которой попытаются возобновить отношения с Беларусью.

Авторы открытого письма напомнили Г. Науседе его сентябрьское обещание "на уровне ЕС добиваться защиты от угроз, создаваемых небезопасными атомными станция третьих стран, а также обеспечивать отсутствие торговли электроэнергией с них. Это означает, что во всех будущих соглашениях ЕС с Беларусью должна отражаться позиция Литвы по БелАЭС".