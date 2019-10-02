Главы делегация Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Украины указали, что они так хотят привлечь внимание к "отказу от ценностей СЕ и послушанию неуважительным требованиям и финансовому саботажу Российской Федерации".
Парламентарии пяти стран сообщили о создании группы Baltic Plus, в которой продолжат согласование своих позиций.
Парламентарии европейских стран нынешним летом решили вернуть Россию в ПАСЕ. Литовские политики назвали это ненадлежащим попустительством.
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