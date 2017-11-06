В презентации примут участие послы государств, участвующих в программе Восточного партнерства.
С инициативой поддержать мелкий и средний бизнес в Украине в прошлом году выступил бывший литовский премьер, парламентарий Андрюс Кубилюс. Он вместе с вице-спикером сейма Гедиминасом Киркиласом многие столицы важнейших государств Запада. Внимание в деле поддержки этого плана стало уделять и литовское правительство.
"Эта встреча в Сейме является продолжением нашей лоббистской кампании", - сказал BNS А. Кубилюс.
В презентации также примут участие спикер сейма Викторас Пранцкетис, глава МИД Линас Линкявичюс.
В течение десяти лет политики предлагают выделить Украине с 2018 года 50 млрд. евро помощи.
Литовские дипломаты и политики добиваются того, чтобы "план Маршалла" для Украины получил поддержку на ноябрьском саммите Восточного партнерства ЕС, а также в Европарламенте.
Название "План Маршалла " в XX веке получила программа помощи США Европе в годы Холодной войны. Он помог восстановить экономику стран Западной Европы и так укрепить их устойчивость к влиянию Советского Союза.
А. Кубилюс отмечает, что финансовая помощь Украине, которая сейчас ведет войну, так же жизненно необходима, как были важны деньги США для истощенных Второй мировой войной стран Европы.
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