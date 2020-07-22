aA
В среду группа членов Сейма Литвы и европарламентариев призвала ввести санкции Евросоюза в отношении представителей властей Беларуси, ответственных за репрессии против оппозиции и СМИ, проходящие накануне президентских выборов.
Baltarusijoje tūkstančiai išėjo į gatves palaikyti nušalintą kandidatą į prezidentus V. Babariką
Baltarusijoje tūkstančiai išėjo į gatves palaikyti nušalintą kandidatą į prezidentus V. Babariką
© Itar-Tass / Scanpix

Обращение подписали главы комитетов Сейма Литвы по европейским и иностранным делам Гедиминас Киркилас и Йозас Бернатонис, лидер оппозиции, консерватор Гедиминас Ландбсергис, лидер либералов Виктория Чмилите-Нельсен и еще несколько членов Сейма, а также европарламентарии.

"Важно незамедлительно продемонстрировать четкую позицию всего Евросоюза, поскольку к действиям авторитарно брутального режима Александра Лукашенко нельзя относиться терпимо", – говорится в письме, адресованном ведомствам ЕС.

Статьи по теме:
"Лукашенко оказался в конце очереди": какие президентские выборы ожидают Беларусь  (17)
Эльфы против Лукашенко. Президентские выборы в Беларуси  (169)

"Поэтому мы призываем возобновить санкции в отношении режима и лиц, ответственных за репрессии против жителей Беларуси, которые вредят демократическому характеру выборов, являются вмешательством в демократический процессы и процесс политической конкуренции, включая участие в мошенничестве на выборах, что является нарушением принципов и ценностей, находящихся в самом сердце ЕС", – говорится в обращении.

Обращение инициировал председатель Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис сказал, что "молчание означало бы пособничество", поскольку по соседству с ЕС "брутально попирается демократия, преследуют политических оппонентов, идут аресты невинных людей".

"Мы не можем закрывать глаза и потакать диктаторам, поскольку страусиная политика обратилась бы не только моральной капитуляцией Европы, но и предательством тысяч белорусов, выходящих протестовать на улицы за демократические перемены. Поэтому мы, литовские политики различных политических сил, с идеологического спектра обращаемся к руководству ЕС с просьбой ввести санкции в отношении белорусского режима за нарушения демократических прав и свобод, а также прав человека", – сказал BNS политик.

На минувшей неделе МИД Литвы выразил большую озабоченность действиями белорусских властей в ходе предвыборной кампании.

Министерство отметило, что "продолжающиеся политически мотивированные репрессии, возможный рост новых политзаключенных будет иметь последствия для дальнейших отношений Евросоюза и Беларуси".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Линкявичюс: правительство обсудит санкции в отношении Беларуси (24)

Правительство Литвы обсудит возможность внести...

МИД Литвы: Беларусь все больше отдаляется от стандартов демократии (73)

Кампания по выборам президента показывает, что...

TOP новостей

Vita Karpuškienė Aušrytė Rastenienė Algirdas Bartkus

Новые данные об употреблении алкоголя в Литве: в группе до 30 лет количество пьющих увеличилось в два раза (12)

Пропорция пьющих и непьющих жителей Литвы не меняется,...

Уровень бедности в Литве – меньше 251 евро в месяц: за такие деньги живут больше 200 000 жителей (79)

Департамент статистики 22 июня представил новые...

Šventoji Šventoji Šventoji

Отдыхающие объяснили журналисту, почему Швянтои - лучший литовский курорт (23)

Нет в мире курорта лучше, чем Швянтои – говорят тысячи...

За минувшие сутки в Литве подтверждены 2 новых случая коронавируса (2)

За минувшие сутки в Литве подтверждены 2 новых случая...

Специалисты в ужасе от планов организаторов Праздника моря: это бомба замедленного действия (14)

На этой неделе в Клайпеде пройдет Праздник моря. И...

|Maža didelių žinių kaina