Во вторник главы парламентских партий собираются у премьера Литвы Саулюса Сквернялиса, чтобы обсудить оборонную политику страны на ближайшее десятилетие.
Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis ir Gintautas Paluckas
© DELFI / Andrius Ufartas

Кабмин предлагает партиям подписать соглашение о последовательном увеличении финансирования обороны с тем, чтобы к 2030 году на оборонные нужды выделялось 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП) - на пол процентных пункта больше, чем запланировано в этом году.

В проекте документа говорится, что решения о возможности ввести всеобщую военную обязанность могут быть приняты в 2022 году.

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Инициаторы нового соглашения заявляют, что оно поможет обеспечить последовательную оборонную политику, без оглядки на выборные циклы и смены политических властей.

Подписать соглашение предлагается лидерам Литовского союза крестьян и зеленых, партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы, Литовского либерального движения, Литовской социал-демократической партии, Литовской социал-демократической трудовой партии, партии "Порядок и справедливость" и Избирательной акции поляков Литвы.

Больше всего замечаний к проекту у лидера социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса - он утверждает, что предусмотренное увеличение финансирования обороны является необоснованным, эти средства следует направлять на социальную сферу.

Последнее соглашение литовских партий по обороне и политике безопасности подписано в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Его главное положение - выделять на оборону 2% ВВП - намечается провести в жизнь в этом году.

В начале этого года уже обсуждалось предложение подписать новое соглашение, но достичь такого соглашения не удалось из-за расхождений в позициях партий по поводу дальнейшего увеличения оборонного бюджета.

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