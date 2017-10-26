Между тем у других представителей бизнеса больших шансов на выборах нет. Об этом LRT.lt сказали политический обозреватель Витаутас Бруверис и политолог Бернарас Ивановас. "В Литве - типичное общество этого мира в том смысле, что ему нужен какой-то опекун, хозяин. Ему кажется, что если человек заработал миллионы и ездит на дорогом авто, то он сможет навести порядок и в жизни людей", – сказал Бруверис.

На президентских выборах, которые состоятся через 1,5 года жители больше всего хотели бы голосовать за премьер-министра Саулюса Сквернялиса, за ним идет экономист Гитанас Науседа, а третий - мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис, таковы данные 4 опросов. В них жители упоминают и посла ЕС в России Вигаудаса Ушацкаса, президента Литовской конфедерации промышленников Робертаса Даргиса.

Большая часть этих политиков пришла либо из бизнеса, либо связана с ним. Будут ли литовские избиратели голосовать за предпринимателя на фоне того, что за последние 5 лет неравенство в обществе увеличилось? По данным "Евростата", неравенство доходов в Литве одно из самых больших в ЕС. 5 лет назад доходы малоимущих и людей с самыми большими доходами отличались в 5 раз. В 2016 г. эта разница увеличилась до 7 раз.

Политический обозреватель издания Lietuvos rytas Бруверис убежден, что Литва не обойдет стороной предпринимателя, поскольку жителям Литвы нужен олигарх – как в 2004 г., когда на выборах победила Партия труда Виктора Успасских. "Жителям Литвы снова нужен кедайняйский "князь", – считает Бруверис.

Политолог университета им. Витаутаса Великого Бернарас Ивановас согласен с тем, что шлейф предпринимателя не помешал Успасских, он апеллировал к "трудящимся". Однако на пост президента, по его словам, люди выбирают не миллионеров.

"Есть много похожих примеров. У нас всегда были и будут миллионеры у власти, но президентами обычно становились люди с какой-то ценностной позицией. Даже Роландас Паксас пришел к власти, декларируя определенные ценности, а именно – не подписался и не дал капиталу захватить пенсии. Смахнув слезу после истории с Williams, он сказал, что не отдаст 1,5 млрд., которые принадлежат пенсионерам. Это был антикапиталистический, антисистемный шаг. Капиталистов на посту президента у нас не было – Альгирдас Бразаускас, Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте – более или менее государственные руководители", – сказал Ивановас.

Между тем профессор Лаурас Белинис считает, что литовские избиратели будут голосовать и за предпринимателя, если он повернется к людям, а не будет заботиться о своих интересах. "Я думаю, если предприниматель раскроет свою личность, а не будет заниматься только своей деятельностью и интересами, за него будут голосовать. Думаю, литовский избиратель выберет человека, если он видит Литву в широком диапазоне. Предприниматель он или нет, это уже было бы несущественно", – сказал Белинис.

Политический обозреватель Томас Дапкус сказал LRT.lt, что разные группы интересов поддерживают и проталкивают разных кандидатов. Промышленники, по его мнению, быть может, поддержат Даргиса, банки и какие-либо партии – советника президента банка SEB Науседу. А вот ситуация Матийошайтиса, как он считает, иная.

"Я бы выделил Матийошайтиса из числа других кандидатов, поскольку он показал себя успешны мэром. Он уже политик, хотя и победил на выборах как человек с успешной историей бизнеса. В возможностях других кандидатов [победит на выборах] я бы сомневался, поскольку может начаться дискуссия о роли бизнеса в Литве, роли самих банков. Господина Науседу все больше критикуют за то, что он сменил свою позицию с крайне либеральной на пробанковскую. Это был рупор одного из крупнейших коммерческих банков Литвы, пресс-секретарь. А сейчас он начал говорить о нищете, социальном разобщении и других вещах, которые показывают, что он серьезно намерен участвовать в выборах", – сказал Дапкус.

По его словам, кандидатура Науседы поднимет вопрос влияния коммерческих банков в Литве, об их деятельности в кризис. Это снизит шансы Науседы хорошо показать себя на выборах. "Сейчас его представляют как какого-то экономиста, создается иллюзия, будто он независим. Но мы должны понимать, что на самом деле он является представителем интересов одного из крупнейших банков Литвы", – прибавил Дапкус.

Бруверис на сегодняшний день считает абсолютным фаворитом Матийошайтиса. "Если он будет участвовать в выборах, он победит. Это понятно. Думаю, Матийошайтис - символ того имиджа, что обществу нужно в первую очередь: непартийный, не замаран повседневной политикой. [...] А Науседа в первой тройке - это своеобразный сюрприз для меня. Мне даже кажется странным, что он есть в числе популярнейших кандидатов, поскольку, в моем понимании, "лакированный" банкир, бюрократ должен быть одним из самых нелюбимых кандидатов на пост президента. Матийошайтис - то, что нужно людям", – сказал LRT.lt Бруверис.

Политолог Ивановас сказал, что у Матийошайтис на самом деле есть потенциал, но вопрос в том, захочет ли он пойти в президенты. "За других перечисленных кандидатов, я думаю, не голосовали бы. Скорее всего, президентом станет или по крайней мере во второй тур выйдут кандидаты, которых мы сейчас не видим. Те, кого люди выделяют сейчас, на финишную прямую, скорее всего, не выйдут", – сказал политолог.

Бруверис считает, что Ушацкас – тоже представитель бизнеса: "Насколько я слышал, он активно работал с бизнесом, можно сказать, что он даже первый из потенциальных кандидатов, которые начали свою кампанию. [...] Некоторые люди говорят, что Ушацкас заручился поддержкой крупного бизнеса. Но я не думаю, что он в числе фаворитов, о которых надо говорить. Он слишком выхолощенный евробюрократ".

По словам Дапкуса, Ушацкас должен ответить на основной вопрос – есть ли у него связи с Гедиминасом Жемялисом и будет ли тот финансировать его предвыборную кампанию. "Это главный вопрос, на который надо ответить. Очевидно, что у Ушацкаса много дел с бизнесом, но не все они прозрачные. Нет сомнений, что в случае с Ушацкасом нужно будет много объяснений - насколько и какой бизнес будет его поддерживать", – сказа LRT.lt Дапкус.

В свою очередь политолог Ивановас считает, что у главы страны немного рычагов, которые помогли бы бизнесу, и трудно разглядеть бизнес группы, которые протежируют человека в президенты.

Президентские выборы в Литве состоятся в мае 2019 года.