Получивший на этой неделе убежище в Литве российский академик и политический активист Дмитрий Бученков намерен выучить литовский язык и преподавать в университете.
© Reuters / Scanpix

"Я работал преподавателем больше 15 лет, планирую и дальше продолжать заниматься наукой", - сказал Д. Бученков в четверг BNS.

"Мой литовский недостаточно хорош, чтобы преподавать в университете. После того, как я выучу язык, можно будет решать, в каком университете преподавать", - добавил он.

Департамент миграции (ДМ) Литвы в понедельник принял решение предоставить ему политическое убежище. Он констатировал, что уголовное преследование Д. Бученкова за участие в протесте в 2012 году носит политический характер.

Статьи по теме:
В Литве получил политическое убежище фигурант "болотного дела"  (47)
Объявленный в розыск фигурант "болотного дела": это самый крупный политический процесс  (33)

Д. Бученков сказал, что выбрал Литву из-за ее резкой политики в отношении Кремля и понимающего по-русски общества.

В России он находится под судом за участие в протесте оппозиции на Болотной площади в Москве в 2012 году, который закончился столкновениями между активистами и полицией.

Во время досудебного расследования Д. Бученков был арестован в декабре 2015 года и провел за решеткой 15 месяцев.

Когда началось судебное рассмотрение дела, в марте 2017 года ему был назначен домашний арест.

"После того, как меня выпустили под домашний арест, у меня возникла иллюзия, что я все-таки не получу срок. И я шесть месяцев ходил в суд", - сказал россиянин.

"Однако в конце этих месяцев я убедился, что я все-таки получу реальный срок, и меня хотят отправить обратно в тюрьму. После этого я принял решение покинуть Россию", - сказал он.

Д. Бученков утверждал, что в уголовном деле в его отношении факты притягивалась за уши и даже фальсифицировались.

"После того, как состоялся этот митинг, в российских СМИ и (президент РФ - ред.) Владимир Путин, и премьер-министр Дмитрий Медведев (...) публично озвучили, что с этим нужно жестко разобраться, - сказал Д. Бученков. - Поэтому это политический процесс".

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Д. Бученкова в связи с возбуждением в его отношении дела в России.

Д. Бученков - кандидат политических наук, работал заместителем заведующего Кафедрой истории медицины и социально-гуманитарных наук Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Панявежис временно возглавит А. Варна

Совет самоуправления города Панявежис решил временно...

Литовский парламент узаконил роды на дому (4)

Сейм Литвы узаконил роды на дому, если нет угрозы...

Политбеженец Дмитрий Бученков учит литовский язык и будет преподавать (10)

Получивший на этой неделе убежище в Литве российский...

Сейм Литвы проголосовал за вступление Литвы в ОЭСР

Сейм Литвы в четверг постановил, что Литва может...

Президент Литвы обещает в субботу подписать законы о налоговой реформе (4)

Литовский президент Даля Грибаускайте говорит, что...

TOP новостей

"СССР перешел в онлайн и живет в ОK": что происходит в виртуальном Русском мире Балтии? (77)

В Эстонии опубликовано исследование “Виртульный...

Сейм Литвы принял налоговую реформу (2)

Сейм Литвы в четверг утвердил налоговую реформу - она...

Чем в этом году будут кормить участников Праздника песни: меню

28 июня на пресс-конференции организаторы Праздника...

Больницы или морги: список больниц, где люди чаще умирают от инфаркта миокарда

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига ,...

Парламент намерен менять реформу: на пенсию для людей с небольшими зарплатами будут откладывать другие (7)

Если парламент примет налоговую и пенсионную реформу,...