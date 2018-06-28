"Я работал преподавателем больше 15 лет, планирую и дальше продолжать заниматься наукой", - сказал Д. Бученков в четверг BNS.

"Мой литовский недостаточно хорош, чтобы преподавать в университете. После того, как я выучу язык, можно будет решать, в каком университете преподавать", - добавил он.

Департамент миграции (ДМ) Литвы в понедельник принял решение предоставить ему политическое убежище. Он констатировал, что уголовное преследование Д. Бученкова за участие в протесте в 2012 году носит политический характер.

Д. Бученков сказал, что выбрал Литву из-за ее резкой политики в отношении Кремля и понимающего по-русски общества.

В России он находится под судом за участие в протесте оппозиции на Болотной площади в Москве в 2012 году, который закончился столкновениями между активистами и полицией.

Во время досудебного расследования Д. Бученков был арестован в декабре 2015 года и провел за решеткой 15 месяцев.

Когда началось судебное рассмотрение дела, в марте 2017 года ему был назначен домашний арест.

"После того, как меня выпустили под домашний арест, у меня возникла иллюзия, что я все-таки не получу срок. И я шесть месяцев ходил в суд", - сказал россиянин.

"Однако в конце этих месяцев я убедился, что я все-таки получу реальный срок, и меня хотят отправить обратно в тюрьму. После этого я принял решение покинуть Россию", - сказал он.

Д. Бученков утверждал, что в уголовном деле в его отношении факты притягивалась за уши и даже фальсифицировались.

"После того, как состоялся этот митинг, в российских СМИ и (президент РФ - ред.) Владимир Путин, и премьер-министр Дмитрий Медведев (...) публично озвучили, что с этим нужно жестко разобраться, - сказал Д. Бученков. - Поэтому это политический процесс".

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Д. Бученкова в связи с возбуждением в его отношении дела в России.

Д. Бученков - кандидат политических наук, работал заместителем заведующего Кафедрой истории медицины и социально-гуманитарных наук Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.