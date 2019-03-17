С начала муниципальных выборов в воскресенье полиция получила 88 сообщений о возможных нарушениях во время выборов мэров. Больше всего сообщений было получено о недопустимой агитации, появлении на участках для голосования людей в нетрезвом состоянии, скупки голосов, сообщает Департамент полиции.
© DELFI / Lukas Bartkus

Больше всего сообщений получено в Алитусском уезде – 34, в Таурагском уезде - 20, меньше всего - из Каунасского, Клайпедского и Телшяйского уездов.

Со среды начаты два досудебных расследования, составлены четыре протокола об административных правонарушениях.

Общественная организация "Белые перчатки" сообщает, что от наблюдателей и активных граждан до 13:00 было получено почти 70 сообщений о возможных нарушениях.

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Более 300 наблюдателей от "Белых перчаток" посещают избирательные участки во всех самоуправлениях, в которых проходят выборы мэров.

Больше всего сообщений - о возможной агитации, распространении политической рекламы в социальных сетях, а наблюдатели чаще всего сообщают о неопломбированных или неправильно опломбированных урнах для голосования.

В помещениях самоуправлений было возможно голосовать в среду и четверг, голосование на дому проводилось в пятницу и субботу. Дома могли проголосовать инвалиды, больные, пожилые люди с тяжёлым состоянием здоровья, которые должны были заранее подать соответствующее заявление.

В день выборов воскресенье, голосование на участках началось в 7:00 и закончится в 20:00.

До полудня во втором туре выборов мэров проголосовали более 20% избирателей.

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