Экономисты говорят, что в 2019 году уже возможен положительный баланс.
В прошлом году из Литвы выехало 32,2 тыс. человек, а приехало 28,9 тыс. Разница минимальная за период с 1990 года. В 2017 году из Литвы выехало 47,9 тыс., а приехало 20,4 тыс. человек.
"Я думаю, что в этом году у нас уже будет положительный баланс миграции", - сказал BNS главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.
"Нужно порадоваться, что эмиграция была большой и одной из главных угроз как для долгосрочного экономического роста Литвы, так и для устойчивости системы социальной защиты, поэтому уменьшение масштабов эмиграции и увеличение иммиграции настраивают вполне оптимистично",- добавил он.
Самыми популярными направлениями эмиграции у граждан Литвы в прошлом году по-прежнему оставались Великобритания, Германия, Норвегия и Ирландия, из этих же стран больше всего литовцев и возвращается в Литву.
В прошлом году в Великобританию выехало 12,2 тыс. жителей страны - в 1,8 раза меньше, чем в 2017 году, а приехало 7,6 тыс. – половина всех вернувшихся граждан Литвы.
По словам Ж. Маурицаса, процесс Brexit в прошлом году не влиял на возвращение литовцев, однако желающих уехать в Великобританию он отпугивает.
По данным Департамента статистики, в прошлом году в Литву приехало и 12,3 тыс. иностранцев, из которых почти половина - граждане Украины. Их миграция в прошлом году возросла на треть, на одну пятую выросла также миграция белорусов и россиян в Литву.
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