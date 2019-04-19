Подозреваемый в даче взятки с целью получения шенгенской визы гражданин России Ринат Насыров освобожден под залог, информировала в пятницу BNS Служба спецрасследований Литвы (ССР).
© DELFI / Karolina Pansevič

Пресс-атташе ССР Рената Эндружите сказала, что предприниматель из России освобожден под залог в размере 30 тыс. евро.

"В его отношении также избраны меры пресечения - выемка документов, подписка о невыезде и отказе общения с определенными лицами", - сказала Р. Эндружите.

Правоохрана подозревает, что бывший глава Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел и экс-дипломат Р. Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Р. Насырову была выдана долгосрочная шенгенская виза. Адвокат Р. Насырова подтвердил, что его подзащитный дал 3 тыс. евро Р. Шидлаускасу, однако, по его словам, это не была взятка.

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Р. Шидлаускас освобожден на этой неделе. Третий подозреваемый в деле - предприниматель Альбинас Беляускас, разрешения на его арест правоохрана не просила.

Статус спецсвидетеля в этом деле предоставлен послу Литвы в России Рямигиюсу Мотузасу, сейчас он отозван из Москвы для консультаций по этому расследованию, а также после угроз по делу 13 января.

Визы Р. Насырову и его сыну в конце марта были выданы в посольстве Литвы в Москве на основании письменного приглашения Р. Шидлаускаса, адресованного Р. Мотузасу. О таком документе Р. Шидлаускас информировал Р. Мотузаса по телефону, что подтвердил BNS сам посол.

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