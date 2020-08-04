Она заявила, что вице-министр Лина Ярушявичене подала заявление об увольненим, а министр здравоохранения Аурелиюс Верига должен подписать заявление в пятницу, когда вернется из отпуска.

Также пресс-секретарь добавила, что вице-министр чувствует себя плохо, уже какое-то время находится на больничном, на работе ее нет.

Министерство отмечает, что сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляет всю необходимую информацию, чтобы расследование закончилось как можно быстрее. Однако комментировать ситуацию министерство не может.

„Все коллеги, среди них и вице-министр, работали и днем, и ночью, в выходные, не жалели сил, чтобы распространение вируса в стране было как можно быстрее остановлено“, – добавил Л. Бушинскайте.

По сообщению СРФП, она подозревается в предполагаемом злоупотреблении служебным положением, превышении полномочий, в связи с чем государство могло понести крупный ущерб.

Мера пресечения, назначенная Л. Ярушявичене - подписка о невыезде. Всего в данном досудебном расследовании подозрения предъявлены шести лицам.

Сообщения о расследовании появились в начале июня. В поле зрения сотрудников СРФП попала закупка экспресс-тестов на коронавирус лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро.

Согласно сообщениям СРФП, досудебное расследование было начато после получения информации о возможно подозрительных финансовых операциях зарегистрированной в Литве компании.

Средства, которыми компания пыталась распоряжаться, были получены в результате заключения договора о продаже экспресс-тестов COVID-19 лаборатории Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ). По утверждению СРФП, ограничено владение незаконно приобретенными средствами.

По данным расследования, при заключении договора на сумму 6 млн евро о покупке экспресс-тестов для определения вируса COVID-19 компания возможно подделала документы и передала покупателю ложные данные о производителе экспресс-тестов.

Проверяются подозрения, что покупатель был неверно информирован, перед заключением договора не провел анализ рынка и не оценил стоимость закупаемого товара и рыночных условий. После заключения договора средства были переведены поставщику тестов.