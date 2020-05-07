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В четверг литовский парламент решил в августе выделить пенсионерам и различным получателям социальных пособий, а также находящимся в поиске работы людям одноразовые выплаты в размере 200 евро.
Почти миллион жителей Литвы получaт по 200 евро
© DELFI / Andrius Ufartas

Если президент подпишет закон, то средства получат около 910 тыс. жителей страны, в целом будет выплачено 182 млн евро.

За такой закон об одноразовых выплатах пенсий социального страхования и прочих соцвыплат в четверг проголосовали 88 депутатов, "против" были 8, а 6 воздержались.

Правящие утверждают, что одноразовые выплаты поощрят спрос и сократят бедность. Критики считают, что власть стремиться угодить избирателям перед предстоящими в октябре парламентскими выборами.

Оппозиция связывает избранное время выплат с осенними выборами.

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