Почти миллион жителей Литвы получaт по 200 евро

Если президент подпишет закон, то средства получат около 910 тыс. жителей страны, в целом будет выплачено 182 млн евро.
За такой закон об одноразовых выплатах пенсий социального страхования и прочих соцвыплат в четверг проголосовали 88 депутатов, "против" были 8, а 6 воздержались.
Правящие утверждают, что одноразовые выплаты поощрят спрос и сократят бедность. Критики считают, что власть стремиться угодить избирателям перед предстоящими в октябре парламентскими выборами.
Оппозиция связывает избранное время выплат с осенними выборами.
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