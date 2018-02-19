19 февраля в передаче "События и комментарии" на Žinių radijas политолог обратил внимание на то, что президент любит доминировать на политическом поле, это она делала все время.
"Она всегда старается сдвинуть в сторону, часто успешно,но надо заметить, что Сквернялис вышел на передний план. Он выступил вперед в вопросе Польши, понемногу проломил лед, и тогда президент разумно поступила с президентом Польши Дудой, подняв вопрос России и другие вопросы", – сказал Гирнюс.
Но он заметил, что в последнее время президент стала менее активной.
"Я думаю, что президент уже начала отдыхать, хотя еще остался год срока полномочий. В последние год-два она не проявляет особых инициатив, а сейчас с инициативами во внешней политике выступает премьер в той сфере, которую президент считает своей", – заметил Гирнюс.
Политический обозреватель Моника Гарбачаускайте-Будрене также заметила, что президент не включается в дискуссию по вопросам, связанным с налогами и экономикой.
По ее словам, это именно те темы, в которых она является специалистом.
"От активного и компетентного политика, каким является Грибаускайте, от такого амбициозного политика – особенно, каким она была во время первого срока полномочий, когда она заявила, что не будет довольствоваться только внешней политикой, можно было бы ждать больше действий – особенно, когда государство находится на пороге важных перемен и потребность в реформах велика", - сказала Гарбачаускайте-Будрене.
Однако она похвалила президента за то, что она "активно участвовала в очищении судебной системы и снижении коррупции".
Политолог университета им. Миколаса Рёмериса Виргис Валентинавичюс отметил, что в последнее время было много праздничной суеты, связанной с торжествами по случаю 100-летия страны. "Но даже в самом празднике было определенное политическое действо, когда президент монополизировала праздник (16 февраля - DELFI), и остальные руководители остались в тени, и даже в публичном пространстве послышалось определенное недовольство в связи с этим", – заметил политолог.
"На протяжении обоих сроков полномочия основным делом президента был контроль над правительством, критика и попытка получить какую-то пользу. Очевидно, что два последних правительства - Сквернялиса и Альгирдаса Буткявичюса скромно реагировали на критику президента", – считает Валентинавичюс, замечая, что причина тому - нехватка компетентности и профессионализма.
Политолог заметил, что, по его мнению, президент недостаточно проявила себя в другой плоскости, которая связана с правоохраной и приведением в порядок судейского корпуса.
"Яркое мотивирование правоохраны на борьбу с коррупцией наблюдалось год-два назад", – сказал Валентинавичюс.
Он констатировал, что если президент и взяла какой-то тайм-аут, так "он вынужденный, зависит от возможностей, которые есть у правительства и парламента".
"С этим президентом обождите, и дня не пройдет, как все может быстро измениться. Вероятность, что правительство оставят в покое, равна нулю", – сказал политолог.
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