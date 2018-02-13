Визит главы Финляндии был подтвержден последним, поскольку в этой стране состоялись выборы - С. Ниинисто всего две недели назад был переизбран на второй срок полномочий.

Еще ранее подтвердили, что 16 февраля в Литве будут президенты Германии, Польши, Украины, Латвии, Эстонии, Грузии, Исландии. Представители королевских семей Швеции и Дании, председатели Еврокомиссии и Совета руководителей Евросоюза.

В пятницу в полдень гости примут участие в церемонии поднятия флагов Балтийских стран на площади им. С. Даукантаса у Президентского дворца.