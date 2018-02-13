Президент Финляндии Саули Ниинисто прибудет в Вильнюс, чтобы поздравить Литву со столетием восстановления государственности, подтвердили BNS в администрации литовского президента.
Sauli Niinisto, Jenni Haukio
© AP / Scanpix

Визит главы Финляндии был подтвержден последним, поскольку в этой стране состоялись выборы - С. Ниинисто всего две недели назад был переизбран на второй срок полномочий.

Еще ранее подтвердили, что 16 февраля в Литве будут президенты Германии, Польши, Украины, Латвии, Эстонии, Грузии, Исландии. Представители королевских семей Швеции и Дании, председатели Еврокомиссии и Совета руководителей Евросоюза.

В пятницу в полдень гости примут участие в церемонии поднятия флагов Балтийских стран на площади им. С. Даукантаса у Президентского дворца.

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