Литва добилась того, чтобы в обязательства по климатическим изменениям Евросоюза было включено косвенное послание Беларуси о стандартах безопасности на строящейся в Островце атомной электростанции (БелАЭС).
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В утвержденных в пятницу ночью в Брюсселе выводах саммита ЕС, которым располагает агентство BNS, говорится, что "оборудование третьих стран должно отвечать высшим международным стандартам безопасности и защиты окружающей среды".

Это предложение внесено вместе с планирующимся обязательством сообщество перейти в Европе к 2050 году к модели экономики, которая будет с нейтральным влиянием на климат.

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По словам президента Гитанаса Науседы, лидеры ЕС серьезно относятся к озабоченности Литвы по поводу небезопасных проектов, развиваемых по соседству с ЕС.

"Я считаю, что (утвержденное предложение) посылает такой (месседж), (...) что те страны, которые находятся рядом с Евросоюзом, не могут использовать непрогрессивные технологии, либо скажу больше, нечистые технологии, и возможно используя фактор затрат создавать нечестную и несправедливую конкуренцию ЕС", – сказал журналистам президент Г. Науседа

Белорусские власти утверждают, что БелАЭС может начать действовать в первом квартале следующего года. Минск отметает претензии Литвы о недостаточных мерах безопасности на станции.

Возражения против Пакета мобильности

Президент Литвы заявил лидерам стран ЕС, что планы сообщества обязать автоперевозчиков возвращать грузовики в свои страны как минимум каждые восемь недель не согласуется с целями борьбы с климатическими изменениями.

"Требование возвращать грузовики еще больше загрузит дороги, повысит выбросы в атмосферу и создаст всякие прочие нехорошие вещи", – сказал Г. Науседа.

"Это опасение выразили мы, и тогда некоторые другие государства-члены, их представители, премьеры и президенты сказали это же", – добавил он.

Европарламент (ЕП) и председательствующая в ЕС Финляндия договорились в четверг обязать так называемым Пакетом мобильности перевозчиков составить такие графики, чтобы фуры возвращались как минимум каждые восемь недель.

Это соглашение еще должны утвердить государства-члены.

Ведомства ЕС также собираются ужесточить правила каботажных операций, когда услуги по перевозке грузов предоставляет перевозчик, находящийся в другом государстве-члене – как и ранее, намечается разрешить три операции в течение семи дней, но вводится обязательный четырехдневный период для перерыва (cooling off), показывает полученный BNS текст соглашения.

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