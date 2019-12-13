В утвержденных в пятницу ночью в Брюсселе выводах саммита ЕС, которым располагает агентство BNS, говорится, что "оборудование третьих стран должно отвечать высшим международным стандартам безопасности и защиты окружающей среды".
Это предложение внесено вместе с планирующимся обязательством сообщество перейти в Европе к 2050 году к модели экономики, которая будет с нейтральным влиянием на климат.
По словам президента Гитанаса Науседы, лидеры ЕС серьезно относятся к озабоченности Литвы по поводу небезопасных проектов, развиваемых по соседству с ЕС.
"Я считаю, что (утвержденное предложение) посылает такой (месседж), (...) что те страны, которые находятся рядом с Евросоюзом, не могут использовать непрогрессивные технологии, либо скажу больше, нечистые технологии, и возможно используя фактор затрат создавать нечестную и несправедливую конкуренцию ЕС", – сказал журналистам президент Г. Науседа
Белорусские власти утверждают, что БелАЭС может начать действовать в первом квартале следующего года. Минск отметает претензии Литвы о недостаточных мерах безопасности на станции.
Возражения против Пакета мобильности
Президент Литвы заявил лидерам стран ЕС, что планы сообщества обязать автоперевозчиков возвращать грузовики в свои страны как минимум каждые восемь недель не согласуется с целями борьбы с климатическими изменениями.
"Требование возвращать грузовики еще больше загрузит дороги, повысит выбросы в атмосферу и создаст всякие прочие нехорошие вещи", – сказал Г. Науседа.
"Это опасение выразили мы, и тогда некоторые другие государства-члены, их представители, премьеры и президенты сказали это же", – добавил он.
Европарламент (ЕП) и председательствующая в ЕС Финляндия договорились в четверг обязать так называемым Пакетом мобильности перевозчиков составить такие графики, чтобы фуры возвращались как минимум каждые восемь недель.
Это соглашение еще должны утвердить государства-члены.
Ведомства ЕС также собираются ужесточить правила каботажных операций, когда услуги по перевозке грузов предоставляет перевозчик, находящийся в другом государстве-члене – как и ранее, намечается разрешить три операции в течение семи дней, но вводится обязательный четырехдневный период для перерыва (cooling off), показывает полученный BNS текст соглашения.
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