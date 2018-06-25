По инициативе Литвы страны Европейского союза (ЕС) начинают создавать силы быстрого кибернетического реагирования.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В понедельник протокол о намерениях подписали в Люксембурге министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии.

Франция, Испания, Польша и Финляндия к инициативе примкнут к концу года, заявил BNS министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

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Страны ЕС предполагают создание кибернетических команд с ротацией каждые шесть месяцев. Они могли бы прийти на помощь государствам-членам в случае крупных кибернетических инцидентов.

График, как ожидается, будет утверждён в следующем году.

По словам министра, с институтами ЕС будет обсуждена возможность использования в рамках проекта средств бюджета Сообщества для закупок оборудования и программного обеспечения.

К проекту на правах наблюдателей присоединятся ещё четыре страны - Бельгия, Греция, Словения и Германия.

Кибернетические силы являются одним из первых проектов в рамках подписанного в прошлом году соглашения о более тесном в области оборонного сотрудничества ЕС.

Литва уже давно скептически относится к военному сотрудничеству ЕС, опасаясь, что оно может дублировать НАТО и снизить роль Соединённых Штатов в Европе.

Но критика Альянса со стороны президента США Дональда Трампа и решение Великобритании о выходе из ЕС стали менять позицию Литвы.

Президент Даля Грибаускайте в своём годовом сообщении призвала не бояться быть на острие интеграции Европейского союза, потому что, по её мнению, "только путём объединения усилий в областях военной, энергетической, кибернетической и экономической безопасности мы будем чувствовать себя сильным".

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