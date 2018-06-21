Соглашение в понедельник подпишут в Люксембурге Литва, Эстония, Хорватия, Нидерланды и Румыния, а Франция, Испания, Польша и Финляндия официально присоединятся до конца года.

"Цель - создать кибернетические команды быстрого реагирования, ротация которых будет производиться каждое полугодие", - сказал министр в интервью BNS.

По словам Р. Кароблиса, эти команды ЕС могли бы приходить на помощь государствам-членам в случае серьезных кибернетических инцидентов.

Как сказал министр, со структурами ЕС будет рассмотрена возможность использовать для проекта средства бюджета ЕС на приобретение технического и программного оборудования.

График ротации этих сил намечается утвердить в следующем году, но еще в этом году в национальные учения Литвы будет включен прототип сил ЕС, сказал Р. Кароблис.

Еще четыре страны: Бельгия, Греция, Словения и Германия, - присоединяются к проекту на правах наблюдателей.

Как утверждают литовские разведывательные ведомства, большая часть враждебной деятельности в кибернетическом пространстве связана с Россией, эта деятельность направлена по большей части против органов государственной власти и управления Литвы и ее энергетического сектора.

Создание киберсил - один из первых проектов в рамках подписанного в прошлом году соглашения о более тесном сотрудничестве ЕС в области обороны.

Литва долгие годы скептически относилась к военному сотрудничеству ЕС, опасаясь, что оно может дублировать НАТО и снизить роль США в Европе.

Но критика из уст президента США Дональда Трампа и решение Великобритании выйти из ЕС стало менять позицию Литвы.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в годовом сообщении на прошлой неделе призвала не бояться быть на острие интеграции ЕС, так как, по ее словам, "только объединив усилия в областях военной, энергетической, кибернетической и экономической безопасности, мы будем чувствовать себя сильными".