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Литва по дипломатическим каналам передала Беларуси предложенный президентом Гитанасом Науседой план по урегулированию кризиса, сейчас ждут реакции Минска, сказала советник главы страны.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

На вопрос журналистов, как план был передан Минску, она ответила: "По дипломатическим каналам".

В соответствии с планом Науседы, президент Беларуси Александр Лукашенко должен пойти на создание "национального совета" из представителей власти и общества.

Власть также должна освободить задержанных участников протеста и прекратить использование силы.

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По словам Асты Скайсгирите, план из трех пунктов поддержали главы Польши, Латвии и Эстонии.

"План с нашими единомышленниками - Латвией, Польшей и Эстонией - обсудили достаточно подробно. Президенты этих стран поддерживают его", – сказала дипломат.

В администрации президента заявили, что план Науседы в пятницу будет обсуждаться на совещании Совета министров иностранных дел ЕС.

"Президент встречался с Линасом Линкявичюсом и обсудил с ним завтрашнее видеосовещание Совета министров иностранных дел ЕС о ситуации в Беларуси. Министр представит коллегам из ЕС план президента для Беларуси", - сообщил пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

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