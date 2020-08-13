На вопрос журналистов, как план был передан Минску, она ответила: "По дипломатическим каналам".
В соответствии с планом Науседы, президент Беларуси Александр Лукашенко должен пойти на создание "национального совета" из представителей власти и общества.
Власть также должна освободить задержанных участников протеста и прекратить использование силы.
По словам Асты Скайсгирите, план из трех пунктов поддержали главы Польши, Латвии и Эстонии.
"План с нашими единомышленниками - Латвией, Польшей и Эстонией - обсудили достаточно подробно. Президенты этих стран поддерживают его", – сказала дипломат.
В администрации президента заявили, что план Науседы в пятницу будет обсуждаться на совещании Совета министров иностранных дел ЕС.
"Президент встречался с Линасом Линкявичюсом и обсудил с ним завтрашнее видеосовещание Совета министров иностранных дел ЕС о ситуации в Беларуси. Министр представит коллегам из ЕС план президента для Беларуси", - сообщил пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.
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