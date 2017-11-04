Презентация европейского плана поддержки Украины (который также называют "планом Маршалла" для Украины) состоится в Сейме Литвы 6 ноября. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщили вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, а также пресс-служба председателя комитета Верховной рады по иностранным делам Анны Гопко, которая сослалась на письмо посла Украины в Литве Владимира Яценковского.
Инициированный Вильнюсом план поддержки Украины будет представлен послам США, Канады, Японии и стран ЕС. Ожидается, что, если эта инициатива будет реализована и ежегодные инвестиции в реальный сектор украинской экономики составят 5 миллиардов долларов, то ВВП страны сможет расти на 6-8 процентов в год.
Ранее европейские политики, в частности депутат германского бундестага Карл-Георг Велльман, заявляли, что на дальнейшую финансовую поддержку Киева европейские парламентарии согласятся только при полной уверенности в том, что будут проведены необходимые реформы, а предоставленные деньги не будут разворованы.
В Европарламенте считают, что план, рассчитанный на 2017-2020 годы, должен включать в себя программы помощи в военной, гуманитарной и экономической сферах, продвижение демократических реформ и поддержку европейской и евроатлантической интеграции.
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