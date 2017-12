Представитель Литвы Лайма-Луция Андрикене и европарламентарий из Германии Кнут Флекенштейн подготовили проект, в котором лидерам Евросоюза рекомендуется создать специальный фонд для Украины. Его средства будут направляться в "частные и государственные инвестиции, особенно в социально-экономическую инфраструктуру", говорится в проекте документа. Статьи по теме: Украина рассчитывает на перспективы предложенного Литвой "плана Маршалла" Литовский "план Маршалла" пробивает себе в Европе дорогу Это одна из предлагаемых в проекте рекомендаций Восточного партнерства в свете предстоящего в ноябре саммита этой программы ЕС. Подготовленный евродепутатами проект в четверг обсуждался в Комитете по иностранным делам ЕП. Л.Андрикене отметила, что, скорее всего, голосование по подготовленным рекомендациям состоится накануне самого ноябрьского саммита. Она выразила надежду на то, что на этой встрече будет рассмотрен инициированный Литвой план помощи Украине, неофициально называемый "новым планом Маршалла". С инициативой поддержать мелкий и средний бизнес в Украине выступли бывший литовский премьер, парламентарий Андрюс Кубилюс. Внимание в деле поддержки этого плана стало уделять и литовское правительство. Обсуждается, что план инвестиций ЕС для малого и среднего бизнеса Украины, а также для критических объектов инфраструктуры должен быть рассчитан на десять лет, ежегодно предполагается выделять примерно по 5 млрд. евро. Литовским политикам и дипломатам может быть трудно убедить коллег в ЕС в том, что, невзирая на коррупцию на Украине, деньги, которые предлагается выделить бизнесу, будут распределяться прозрачно и не окажутся в карманах украинских олигархов.











