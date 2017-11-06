"Я бы хотел подчеркнуть, что сначала это был план Литвы для Украины на 2017–2020 года, а затем это стало европейским планом, вновь благодаря усилиям Литвы. Этот план имеет особое значение для Украины, и не только для Украины, поскольку то, что происходит в Украине, важно не только для наших граждан, но и для всего континента, всего демократического мира", - сказал в понедельник в сейме журналистам посол В. Яценковский.

В понедельник план помощи Украине, инициированный литовскими политиками, был представлен в Сейме послам стран-участниц Программы восточного партнерства. Согласно плану, в течение десяти лет политики предлагают выделить Украине с 2018 года 50 млрд. евро помощи для поощрения малого и среднего бизнеса.

Литовские дипломаты и политики добиваются того, чтобы "новый план Маршалла" для Украины получил поддержку на ноябрьском саммите Восточного партнерства ЕС.

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс отметил необходимость скорейшего предоставления помощи Украине, поскольку в ситуации, в которой находится эта страна, время не является союзником.

"Нам очень важно, чтобы помощь, которая попадает в Украину, была бы эффективной, чтобы доноры охотно выделяли для этого средства, чтобы их не пугали проявления бюрократии и коррупции, которые еще имеются. Одновременно мы видим, что время не является нашим союзником, ведь люди устали: от войны, от бюрократии, от лишений", - сказал журналистам глава МИД.

В весны 2014 года Украина борется с поддерживаемыми Москвой сепаратистами в восточной части страны. Россия в начале этого же года оккупировала Крымский полуостров, когда в Киеве был свержен поддерживаемый Кремлем президент Украины Виктор Янукович.