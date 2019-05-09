9 мая в Вильнюсе напротив посольства РФ прошел пикет. Организаторы акции – депутаты Сейма от партии консерваторов Литвы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас. К ним присоединились и другие неравнодушные граждане.

Основная цель пикета – выразить свое отношение к 9 мая и подчеркнуть, что оно отличается от официального российского. Среди плакатов на акции был и такой: "для нас это не победа, а еще одна оккупация". Помимо этого участники акции потребовали от российской стороны выдать людей, признанных виновными по делу 13 января 1991 года.

Немало на пикете было сказано и о том, что Россия ведет против Литвы кампанию по дезинформации. В частности, в российских СМИ периодически озвучиваются ложные тезисы о героях партизанского сопротивления.

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"Если Литва не отвечает адекватно и не рассказывает историческую правду, то вмешиваются другие, которые не чувствуют доброжелательности к нашему государству, – пояснил депутат Аудронюс Ажубалис. – Я имею ввиду кремлевский нарратив: якобы они нас освободили, якобы не было переселений и депортаций. Это нужно постоянно каждодневно опровергать".

К слову сказать, и Ажубалис, и его коллега Лауринас Кащюнас говорили с корреспондентом DELFI по-русски.

"Россия это наш сосед. Мы понимаем, что есть режим, который манипулирует своим населением и создает всякие мифы, где балтийские народы это некое зло, – рассказал Кащюнас. – В этой ситуации тяжело найти диалог. Но если ситуация со стороны России изменится, то почему бы не начать диалог по всяким вопросам, в том числе по историческим? Ведь есть режим, а есть люди".

Одним из главных предложений было то, чтобы подобные акции на 9 мая проводились ежегодно и стали в Литве традиционными.

"Конец войны нашей стране принёс длившуюся ещё 50 лет советскую оккупацию, убийства и депортации, от которых пострадали сотни тысяч литовцев", - написал в Фэйсбуке А.Ажубалис.

Во время пикета они также призывали Россию к выдаче осужденных по делу 13 Января преступников, к прекращению оккупации частей Украины и Грузии.

Вторая мировая война, в которую было вовлечено 61 государство, унесла жизни примерно 50-55 млн. человек, в том числе 30 млн. - гражданские лица. Во время войны в Литве погибло около 275 тыс. человек, в том числе 195 тыс. погибших в период Холокоста евреев.

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