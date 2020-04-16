"График утверждён, в нём намечено, что заседания состоятся 21 и 23, 28 и 30 апреля и так далее", - сказала Р. Башкене BNS.
Глава партии консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис в среду обратился к председателю сейма Викторасу Пранцкетису и членам правления сейма с призывом восстановить регулярную работу парламента.
По его мнению, по прошествии месяца после введения карантина в Литве "наблюдаются нехорошие тенденции - сейм парламентской и демократической страны переживает пассивную изоляцию".
Р. Башкене говорит, что, призывая вернуться к обычному рабочему ритму, лидер оппозиции "явно политиканствует, потому что знает, как мы планируем свою работу".
"Но то, что (оппозиция - ред.) хочет работать сообща и сплочённо, очень радует, чем больше согласия и слаженной совместной работы, тем легче и лучше будет для наших людей на этом этапе экстремальной ситуации", - сказала Р. Башкене.
В середине марта, с целью обуздать распространение коронавируса, в Литве был введён карантин, который сейчас продлён до 27 апреля. Во время карантина сейм прекратил заседания по обычному графику и собирался лишь несколько раз, чтобы принять связанные с карантином правовые акты.
TOP новостей
В Вильнюсе открылись магазины: около некоторых уже выстроились очереди (40)
15 апреля правительство Литвы сообщило о смягчении...
Глава Минздрава Литвы пенсионерам: просьба о помощи не является проявлением слабости (7)
16 апреля вечером министр здравоохранения Литвы...
В Литве коронавирус унес жизни 32 человек (2)
Минздрав сообщает, что в Литве подтвержден 32-й случай...
Смягчение карантина: когда можно будет работать в офисе, и откроют детские сады (24)
Принятые в Литве меры по смягчению карантина офисных...
Почему закрыли Неменчине: изолированные "лечились" алкоголем, говорили о диверсиях (41)
Правительство Литвы 15 апреля приняло решение о...