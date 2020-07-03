Первые леди Литвы и Германии обсудили вызовы пандемии

Они общались по видеозвонку, сообщила администрация президента.
Как говорится в сообщении, Д. Науседене поблагодарила Германию за солидарность, которую она проявила в начале пандемии, оказав помощь в прибытии литовских граждан, а также поздравила Германию с началом председательства в Совете ЕС.
Э. Бюденбендер поинтересовалась инициативами Д. Науседене и ее деятельностью во время карантина: телевизионными уроками для малышей, инициативой потенциального банка доноров крови, поощрением физической активности детей при сотрудничестве с Национальным литовским олимпийским комитетом.
Супруги президентов также обсудили возможные направления сотрудничества, особенно в сфере профобучения, в которой Германия лидирует, а также инициативу Д. Науседене по организации многосторонней международной конференции, которая должна была состояться в Вильнюсе 3 июня. На ней планировалось актуализировать вопросы климатических изменений, социальной проблематики, образования, поделиться позитивным опытом стран.
Первые леди также выразили готовность продолжать и более тесно развивать все инициативы сотрудничества с учетом мировой ситуации.
Г. Науседене встречалась с супругой президента Германии Э. Бюденбендер в августе прошлого года, во время визита президента Литвы в Берлин.
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