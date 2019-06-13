Переговоры по коалиции: ПС выдвинула ультиматум по повышению декретных выплат

"Мы сегодня пришли и поставили вопрос так: либо говорим, либо мы вообще не участвуем в этих соревнованиях", – сказал журналистам в сейме после встречи переговорщиков староста фракции ПС Витаутас Камблявичюс.
"С нашей стороны отступления не будет", – подчеркнул он.
Вчера ПС выдвинула предложение в план мер реализации правительственной зарплаты повысить выплаты по уходу за ребенком, чтобы они в первый год составляли 100% зарплаты отца или матери, а во второй год – 75%.
По словам В. Камблявичюса, в среду на встрече переговорщики решили отказаться от этого предложения.
Лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис, тогда заявил, что это предложение – нереально, для его воплощения потребуется более 100 млн евро.
Лидер фракции ПС отметил, что в четверг ситуация изменилась и переговорщики пришли к компромиссу.
"Сегодня ситуация уже изменилась, поскольку мы потребовали, что если не найдем общий язык, или мы не будем говорить по тем вопросам, которые поднимает наша партия и фракция. Сегодня уже согласны с тем, чтобы выплаты в первый год достигали 100% зарплаты, и мы пошли на компромисс и уступили до 45% во второй год", – сказал политик.
Сейчас размер выплат по уходу за ребенком, до исполнения им года, составляет 77,58% заработной платы получателя выплат, если он выбирает получать их в течение одного года.
Если отец или мать выбирают получать выплаты в течение двух лет, их размер в первый год достигает 54,31% зарплаты получателя выплат, а во второй – 31,03%.
В четверг Р. Карбаускис заявил, что переговорщики "приближаются к соглашению".
"Работа идет в режиме всестороннего уважения, очень надеемся, что в понедельник у нас будет согласована эта часть", – сказал он.
По его словам, окончательно расставить все точки не позволяет "незнание финансовых прогнозов, возможностей".
"Вернется премьер, вернется министр финансов, очевидно, будут ответы на несколько последних вопросов. Очень трудно или невозможно согласовать цифры без премьера", – сказал Р. Карбаускис.
Переговоры по коалиции: ПС выдвинула ультиматум по повышению декретных выплат
В четверг на переговорах правящей коалиции партия "...
Сейм Литвы принял закон о синхронизации электросетей с сетями Европы (2)
Сейм Литвы принял закон, позволяющий ускорить...
Министр обороны Литвы: НАТО и США трактуют страны Балтии и Польшу как единый регион (3)
Решение США дислоцировать больше военных в Польше...
Науседа пока против налога на "грязные" автомобили в Литве (16)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит,...
Прокурор: если Сейм Литвы лишит Гражулиса иммунитета, он станет подозреваемым в деле Judex (5)
В так называемом деле компании Judex подозрения в данный...
TOP новостей
Из-за жары в Литве ограничивается скорость поездов
По причине жаркой погоды в Литве ограничивается...
Климатолог: жара в Литве все чаще и интенсивнее по причине климатических изменений (4)
В связи с продолжающейся в Литве жаркой погодой ученые...
Над Литвой - аномалии, вызванные жарой: ожидаются ливни и грозы (1)
Четверг продолжит удивлять рекордно жаркой погодой. В...
Сейм принял предложение Грибаускайте о введении штрафов за нарушения рекламы (3)
В четверг Сейм принял проект закона о рекламе...
"Не забывайте о слоне в комнате": в Литве обсудили сценарии вмешательства России в дела Беларуси (219)
Россия никогда не свергала режимов. Об этом во время...