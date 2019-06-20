"Наша переговорная группа завершила работу. Наверное, самый главный пункт – что мы договорились об увеличении долгосрочного финансирования социальной политики на пять лет вперед", - сказал в четверг в сейме "аграрий" Томас Томилинас.

"Осенью будем просить и президента, пригласим все политические партии (подключиться – ред.) к широкому национальному соглашению о проведении в жизнь рекомендаций Еврокомиссии (ЕК)", – сказал он.

ЕК в июне призвала Литву расширить налоговую базу и увеличить расходы на социальную защиту, чтобы снизить уровень бедности и социальное неравенство. Брюссель утверждает, что Литва несправедливо распределяет плоды экономического роста – социальное неравенство в Литве одно из самых больших в Евросоюзе (ЕС), а бедность в наибольшей степени угрожает людям старшего возраста, людям с недугом, неполным семьям и безработным.

По словам Т. Томилинаса, в четверг по сути договорено о проекте коалиционного договора и пакете 30-и задач. На следующей неделе намечается подписать соглашение.

Главный вопрос, по которому договориться не удалось – так называемые детские деньги.

"Есть два альтернативы, и мы передаем окончательное согласование органам управления партий, встречам председателей", – сказал Т. Томилинас.

Увеличить так называемые "детские деньги" предлагает ведущая переговоры о коалиции партия Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС).

Она предлагает предусмотреть в плане мер правительственной программы выплаты на ребенка в следующем году в размере 100 евро, а в 2021 году – в размере 120 евро.

Поскольку переговорщики в среду обсудили, что выплата на ребенка в следующем году может составить 70 евро и 100 евро для многодетных семей и семей с детьми с недугом, то представители ИАПД - СХС в четверг заявили, чито у них нет полномочий принимать решения по таким цифрам.

Сейчас пособие на ребенка составляет 50 евро, а для многодетных семей и семей с детьми с недугом – 70 евро на ребенка.

Председатель Литовской социал-демократической трудовой партии Гедиминас Киркилас, в свою очередь, сказал, что одобрен новый тариф подоходного налога с физических лиц – 32%.

Таким образом, со следующего года предлагается ввести три тарифа подоходного налога – 20%, 27% и 32%.

По словам Г. Киркиласа, тариф 32% применялся бы к тем, кто зарабатывает 120 среднемесячных зарплат в год и больше.

Т. Томилинас сказал, что это изменение будет представлено вместе с госбюджетом следующего года.

После президентских выборов "крестьяне" стали заново формировать правящее большинство. Переговоры о сформировании правящей коалиции ведут "аграрии", "социал-трудовики", представители партии "Порядок и справедливость" и ИАПЛ - СХС. У такой коалиции было бы 77 голосов в сейме.