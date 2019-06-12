Переговорщики четырех литовских партий консультируются по будущим задачам

Переговорщики четырех парламентских партий, формирующих правящую коалицию в Литве, в среду в первый раз сядут за общий стол переговоров, чтобы обсудить важнейшие планирующиеся задачи до окончания срока полномочий.
Jonas Jarutis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Встретятся все переговорные группы, мы будем консультироваться, как согласовать программные установки", – сказал BNS переговорщик "крестьян" Йонас Ярутис.

На минувшей неделе встречались представители трех партий: Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграриев"), Литовской социал-демократической трудовой партией и партии "Порядок и справедливость". В пятницу они решили пригласить к переговорам по правящей коалиции членов Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС).

Среди рассматриваемых мер плана осуществления программы правительства – повышение детских пособий, больше финансирование самоуправлений, повышение прогрессивности доходов населения, утверждение института советников в судах, прямые выборы старост в местных органах власти, снижение тарифа налога на добавочную стоимость на пищевые продукты.

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