Переговорщик ЕС заверил, что права находящихся в Великобритании литовцев будут защищены

Однако он не мог сказать, какими будут правила для граждан ЕС, которые попытаются переселиться в Соединенное Королевство после 2020 года, когда завершится переходный период выхода.

"Мой ответ - "да", если говорить о литовцах, французах, немцах, которые уже избрали жизнь в Соединенном Королевстве в прошлом, либо до конца 2020 года. Я не говорю о том, что случится с литовцами, французами, решившими прибыть в Соединенное Королевство после 2020 года, поскольку это будет зависеть от будущей иммиграционной политики Соединенного Королевства. Я не знаю, как это будет выглядеть", - заявил М. Барнье журналистам после встречи с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом.

Он отметил, что переговоры ЕС и Соединенного Королевства об отношениях после отделения продвинулись уже на 80%.

Л. Линкявичюс сказал журналистам, что одновременно важно обеспечить права и граждан ЕС, и граждан Соединенного Королевства.

"Безусловно, в наших интересах сохранить права этих граждан, не только Литвы, но и Евросоюза, которые проживают в Соединенном Королевстве, но нужно сохранить и права граждан Соединенного Королевства, которые проживают в странах Евросоюза. Я даже не сомневаюсь, что соглашение возможно", - сказал глава МИД Литвы.

В конце прошлого года Соединенное Королевство и ЕС договорились, что права граждан обеих стороны до выхода страны из блока сохранятся неизменными.

Л. Линкявичюс также говорил о том, что не следует отклонять вариант, при котором ЕС и Соединенному Королевству не удастся договориться о будущих отношениях до выхода страны из ЕС.

"Пока не оговорены все элементы, нет договоренности. Это нужно понимать, и нельзя отметать вариант, при котором этого соглашения может и не быть", - сказал Л. Линкявичюс.

Он не хотел детализировать, как Литва и другие члены ЕС готовятся к такому исходу переговоров.

"Переговорщики настроены на заключение соглашения", - отметил министр.

Соединенное Королевство и ЕС должны завершить переговоры до октября 2018 года. Официально Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Предварительно достигнута договоренность о переходном периоде до конца 2020 года.