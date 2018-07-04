Переговорщик ЕС заверил, что права находящихся в Великобритании литовцев будут защищены

Находящийся в среду в Литве переговорщик Евросоюза (ЕС) о выходе Великобритании из Сообщества Мишель Барнье заявил, что права находящихся сейчас в эмиграции литовцев будут защищены.
M. Barnier
© AFP / Scanpix

Однако он не мог сказать, какими будут правила для граждан ЕС, которые попытаются переселиться в Соединенное Королевство после 2020 года, когда завершится переходный период выхода.

"Мой ответ - "да", если говорить о литовцах, французах, немцах, которые уже избрали жизнь в Соединенном Королевстве в прошлом, либо до конца 2020 года. Я не говорю о том, что случится с литовцами, французами, решившими прибыть в Соединенное Королевство после 2020 года, поскольку это будет зависеть от будущей иммиграционной политики Соединенного Королевства. Я не знаю, как это будет выглядеть", - заявил М. Барнье журналистам после встречи с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом.

Он отметил, что переговоры ЕС и Соединенного Королевства об отношениях после отделения продвинулись уже на 80%.

Л. Линкявичюс сказал журналистам, что одновременно важно обеспечить права и граждан ЕС, и граждан Соединенного Королевства.

"Безусловно, в наших интересах сохранить права этих граждан, не только Литвы, но и Евросоюза, которые проживают в Соединенном Королевстве, но нужно сохранить и права граждан Соединенного Королевства, которые проживают в странах Евросоюза. Я даже не сомневаюсь, что соглашение возможно", - сказал глава МИД Литвы.

В конце прошлого года Соединенное Королевство и ЕС договорились, что права граждан обеих стороны до выхода страны из блока сохранятся неизменными.

Л. Линкявичюс также говорил о том, что не следует отклонять вариант, при котором ЕС и Соединенному Королевству не удастся договориться о будущих отношениях до выхода страны из ЕС.

"Пока не оговорены все элементы, нет договоренности. Это нужно понимать, и нельзя отметать вариант, при котором этого соглашения может и не быть", - сказал Л. Линкявичюс.

Он не хотел детализировать, как Литва и другие члены ЕС готовятся к такому исходу переговоров.

"Переговорщики настроены на заключение соглашения", - отметил министр.

Соединенное Королевство и ЕС должны завершить переговоры до октября 2018 года. Официально Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Предварительно достигнута договоренность о переходном периоде до конца 2020 года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Переговорщик ЕС заверил, что права находящихся в Великобритании литовцев будут защищены

Находящийся в среду в Литве переговорщик Евросоюза...

Премьер Литвы сомневается, что Минск реализует рекомендации ЕК по БелАЭС (14)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сомневается, что...

Эксперт: Литва с двух сторон находится в окружении вражеских государств (168)

Армия и экономика Беларуси почти полностью...

Экономит и премьер Литвы: Сквернялис едет в отпуск в Испанию (14)

Премьер -министр Литвы Саулюс Сквернялис большую...

Еврокомисия предлагает Беларуси оценить сейсмобезопасноть БелАЭС (12)

Еврокомиссия (ЕК) в среду официально обнародует отчет...

TOP новостей

Суд в Литве оправдал специалиста мэрии Вильнюса, обвиненного в оскорблении русского народ (79)

В среду Участковый суд столицы Литвы оправдал старшего...

Выброшенные на ветер деньги: основание Национального стадиона снесут (6)

Члены Вильнюсского горсовета 4 июля начали обсуждение...

Организаторы питания на Празднике песни: еда хорошая (39)

Организаторы Праздника песни заявили, что проблема...

Каунасцы горой стоят за скульптуру Витиса (13)

В минувшую пятницу в Каунас доставили скульптуру...

Торговая война между США и ЕС: в Литве задумаваются о плане Б (26)

Литовские экспортеры с беспокойством наблюдают за...