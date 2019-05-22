"В первую очередь я бы выделил первый этап, там были одни из самых симпатичных выборов, безо всяких "черных" технологий, очень приятные кандидаты, оба победили. Второй этап, по моему мнению, более активный. Я слежу за журналистами, событий нет, компромата не хватает. В других странах кампании проходят активнее.

Было бы интереснее, если бы эти кандидаты пылали ненавистью к элите, или были бы юмористами и шутили обо всем. С другой стороны, вопрос в том, нужно ли это Литве, это нужно было 15 или 20 лет, а сейчас есть, что есть", – сказал DELFI Гайдис.

Партнер коммуникационного агентства INK agency Кястутис Гячас считает, что у обоих кандидатов есть свои слабые стороны. Он также оценил действия консерваторов Расы Юкнявичене и Андрюса Кубилюса.

"Знаете, первая неделя после первого тура выглядела странно, больше внимания приходилось на заявления Саулюса Сквернялиса, а сейчас только выяснилось, что люди помнят о втором туре и его финалистах. Я думаю, то, что на этой неделе делает штаб Ингриды Шимоните - это разделение, поиск отличий. Тут уже, насколько это было срежиссировано по инициативе Кубилюса и Юкнявичене, может не нам решать, но их выход - это попытка создать противовес основной вести Гитанаса Науседы.

А он говорит, что Шимоните - кандидат от консерваторов. Иначе говоря, те, кому не нравятся консерваторы, должны голосовать за Науседу. Так из слов Кубилюса и Юкнявичене получается, что Науседа - тоже консерватор, что мы такие же, нет никаких не консерваторов", – сказал DELFI Гячас.

На вопрос, помогает ли Шимоните помощь консерваторов, он сказал, что это не имеет существенного значения, но помощь только усугубляет ситуацию.

"Я думаю, помощь партии только закрывает ее среди электората консерваторов, правых. А сильного вреда или наоборот пользы я не вижу", – сказал специалист.

Между тем Гайдис напомнил пример нынешнего президента Дали Грибаускайте. Он считает, что сильной ее стороной и был имидж независимого кандидата.

"Это вопрос имиджа. Я думаю, что она кажется достаточно самостоятельным человеком. Сильной стороной Грибаускайте и было то, что она казалась независимым человеком, хотя у нее были свои симпатии и антипатии", – сказал социолог.

Гячас на вопрос, что еще может нанести вред кандидатам, сказал, что Шимоните сейчас должна обратиться к людям и сказать, почему они должны ее поддержать.

"Я думаю, что больших перемен не будет. Главное, с чем сталкивается Шимоните - это то, что Науседа позиционирует себя как кандидат всех людей, он собирает все другие голоса влево от центра. На стороне Шимоните больше никого нет. Что она должна сделать, так это сказать, почему людям стоит голосовать за нее. Она сама не говорит, но консерваторы своими действиями ее заточили в консерваторском поле", – сказал DELFI Гячас.

Напомним, что во втором туре президентских выборов в Литве встретятся независимый кандидат Гитанас Науседа и кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните.