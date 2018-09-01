"То, что мы видели в весеннем политическом сезоне, когда политики вместо того, чтобы работать, что-то делать, не обязательно вместе, но продуктивно, в основном занимались деструктивным мщением, поднятием политического шума, выяснением отношений. (...) И если наши политики будут заниматься лишь выяснением отношений, мщением и обдумываем того, что было и кого обвинить, то Литва не будет развиваться, наши люди не получат того внимания, которое заслуживают, экономика начнет застревать и могут быть всевозможные последствия", - сказала Д. Грибаускайте в пятницу в интервью телеканалу LRT.
Она отметила, что на следующей неделе правление сейма обещает обсудить важнейшие задачи начинающейся 10 сентября парламентской сессии, и отметила, что призовет сплотиться для конструктивной работы.
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