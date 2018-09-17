Свою поддержку он обещает кандидату из окончательного списка, который будет избран партией.
"Благополучие государства и национальный интерес для меня всегда были и будут приоритетом. Ради этой общей цели я склонен покинуть президентскую гонку, последовательно соблюдая партийные процедуры, я обещаю отдать свой голос за того кандидата СО-ХДЛ, который будет отвечать моим убеждениям и ценностям, когда выяснится окончательный список определившихся", - Ж. Павилёнис.
Его кандидатуру выдвинули 34 отделения партии.
37 отделений выдвинули кандидатуру не входящую в эту партию парламентария, бывшей министра финансов Ингриды Шимоните. Кандидатуру не являющегося членом партии экономиста Гитанаса Науседы выдвинули 28 отделений, а кандидатуру бывшего главы МИД Вигаудаса Ушацкаса выдвинули 27 отделений.
Г. Науседа в понедельник объявил, что будет баллотироваться на президентский пост. Ранее об этом заявил В. Ушацкас.
Президентские выборы в Литве состоятся в мае следующего года.
Павилёнис не будет участвовать в первичных выборах кандидата в президенты от консервато (2)
Парламентарий, бывший дипломат Жигимантас Павилёнис...
Литва не будет обжаловать решение Еврокомиссии по "Газпрому" (62)
Литва не станет обжаловать решение Еврокомиссии (ЕК) по...
На выборах члена Cейма Литвы во 2-ой тур прошел и Бастис
По предварительным данным, на выборах на свободное...
Философ Арвидас Юозайтис станет кандидатом в президенты Литвы (9)
Один из основоположников Саюдиса , философ, писатель,...
Науседа принял решение: станет кандидатом в президенты Литвы (101)
Бывший советник банка SEB , экономист Гитанас Науседа 17...
TOP новостей
Литва не будет обжаловать решение Еврокомиссии по "Газпрому" (62)
Литва не станет обжаловать решение Еврокомиссии (ЕК) по...
Уехавшая в Швецию семья из Литвы: нам обещали золотые горы, а попали мы в ад (67)
"Мы на распутье: мы должны возвращаться назад, но не...
Шведский профессор рассказал, какими должны быть налоги для адекватной пенсии (15)
Каким должен быть тариф на социальное страхование,...
Власти Литвы готовятся к борьбе с ТЦ, но говорят о здоровом росте цен (20)
Как Минфин Литвы , так и экономисты коммерческих банков...
Предложение президента Литвы: зарплата приставов не должна превышать 15% взысканной суммы (19)
Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает, чтобы...