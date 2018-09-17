Свою поддержку он обещает кандидату из окончательного списка, который будет избран партией.

"Благополучие государства и национальный интерес для меня всегда были и будут приоритетом. Ради этой общей цели я склонен покинуть президентскую гонку, последовательно соблюдая партийные процедуры, я обещаю отдать свой голос за того кандидата СО-ХДЛ, который будет отвечать моим убеждениям и ценностям, когда выяснится окончательный список определившихся", - Ж. Павилёнис.

Его кандидатуру выдвинули 34 отделения партии.

37 отделений выдвинули кандидатуру не входящую в эту партию парламентария, бывшей министра финансов Ингриды Шимоните. Кандидатуру не являющегося членом партии экономиста Гитанаса Науседы выдвинули 28 отделений, а кандидатуру бывшего главы МИД Вигаудаса Ушацкаса выдвинули 27 отделений.

Г. Науседа в понедельник объявил, что будет баллотироваться на президентский пост. Ранее об этом заявил В. Ушацкас.

Президентские выборы в Литве состоятся в мае следующего года.