В списке кандидатов многомандатных округов 160 фамилий.

"Сегодня партия готова и обречена на победу. Только с настроем мы должны разъехаться по своим городам и районах", – сказал председатель партии Виктор Успасских.

Программу представил заместитель председателя партии Вигилиюс Юкна, который сказал, что в программе 15 пунктов.

Партия обещает поднять среднюю зарплату в Литве до 2100 евро "на бумаге", пенсию – до выше минимума и не менее 60% средней зарплаты.

В программе немало внимания уделяется образованию и повышению престижа профессии педагогов. Партия труда обещает поднять зарплаты учителей до 130% средней зарплаты, а помощников учителей - до 120% средней зарплаты.

Главы партии также обещают сделать управление государством более прозрачным, сделать прозрачнее систему госзакупок, побуждать самостоятельность муниципалитетов и не разрешать депутатам становиться министрами и премьерами.

27 июня Партия труда также выбирает кандидата в премьер-министры – в числе кандидатов Успасских и Юкна.

Напомним, что выборы в Литве состоятся 11 октября.