В списке кандидатов многомандатных округов 160 фамилий.
"Сегодня партия готова и обречена на победу. Только с настроем мы должны разъехаться по своим городам и районах", – сказал председатель партии Виктор Успасских.
Программу представил заместитель председателя партии Вигилиюс Юкна, который сказал, что в программе 15 пунктов.
Партия обещает поднять среднюю зарплату в Литве до 2100 евро "на бумаге", пенсию – до выше минимума и не менее 60% средней зарплаты.
В программе немало внимания уделяется образованию и повышению престижа профессии педагогов. Партия труда обещает поднять зарплаты учителей до 130% средней зарплаты, а помощников учителей - до 120% средней зарплаты.
Главы партии также обещают сделать управление государством более прозрачным, сделать прозрачнее систему госзакупок, побуждать самостоятельность муниципалитетов и не разрешать депутатам становиться министрами и премьерами.
27 июня Партия труда также выбирает кандидата в премьер-министры – в числе кандидатов Успасских и Юкна.
Напомним, что выборы в Литве состоятся 11 октября.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Хозяева пляжных кафе: стыдно перед иностранцами, люди смеются и приносят свою выпивку (75)
Летний сезон на литовском взморье - в самом разгаре, но...
Автобусы предлагают пассажирам бесплатную услугу: ею интересуются горожане и те, кто едет на курорты (48)
В Литве обновляют общественный транспорт, автобусы...
Дома вильнюсцев затапливает после каждого ливня: следим за прогнозами и боимся (34)
В редакцию Delfi обратились жители ул. Ашмянелес, в...
Два новых случая коронавируса привезены из США (3)
Из 5 новых случаев коронавируса два были привезены из...
Министр иностранных дел Литвы: акт вандализма в отношении памятника Гаону - это акт вандализма в отношении Литвы (1)
В Вильнюсе был осквернен памятник Виленскому Гаону....