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Партия свободы (ПС) выдвинет в министры коммуникаций и транспорта нынешнего вице-министра экономики и инноваций Марюса Скуодиса.
Marius Skuodis
Marius Skuodis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы предоставляем партии ценностно близкого человека с опытом госуправления Марюса Скуодиса, которого я видела и в своей политической команде в министерстве экономики и инноваций", – заявила в пятницу BNS лидер этой партии Аушрине Армонайте.

"Мы не сомневаемся в том, что он реализует важные для ПС приоритеты – зеленый курс в сфере транспорта и в политике путей сообщений найдет свое место человек – не только интересы или бюрократия", – добавила она.

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В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что отклонил кандидатуру предложенного Партией свободы Каспараса Адомайтиса на пост министра транспорта.

35-летний Скуодис получил степен доктора политических наук в Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

Он работает вице-министром экономики и инноваций с середины января 2018 года, ранее он работал в Центральном банке Литвы (Центробанке), преподавал в Вильнюсском университете.

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