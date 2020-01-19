"Название очень точное: солидарность поколений мне очень понравилась. А Сплочение ради Литвы и есть солидарность поколений", – сказал 18 января в Каунасском районе Юозайтис, обращаясь к однопартийцам.

Это одно и то же", – прибавил он.

В партии 3000 членов, в движении Юозайтиса – около 1000.

"Мы надеемся, что получим 20-30 мест в парламенте, хотим делать реальную политику, а непросто что-то неясно говорить", – сказал BNS перед съездом Юозайтис.

Что касается идей, с которыми партия пойдет на выборы, Юозайтис рассказал о введении Сената, который будет сокращать количество принимаемых парламентом законов.

Партия намерена сосредоточиться на политике семьи и регионов, оживлении малого и среднего бизнеса.

"Рождаемость падает, мы знаем, что нас ждет. Литва находится на грани катастрофы", – сказал философ.

По его мнению, в пустующих зданиях школ в регионах должен открываться семейный бизнес.

Он также заявил о планах внести индексацию пенсий в законы или даже в Конституцию ЛР.