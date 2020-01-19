"Название очень точное: солидарность поколений мне очень понравилась. А Сплочение ради Литвы и есть солидарность поколений", – сказал 18 января в Каунасском районе Юозайтис, обращаясь к однопартийцам.
Это одно и то же", – прибавил он.
В партии 3000 членов, в движении Юозайтиса – около 1000.
"Мы надеемся, что получим 20-30 мест в парламенте, хотим делать реальную политику, а непросто что-то неясно говорить", – сказал BNS перед съездом Юозайтис.
Что касается идей, с которыми партия пойдет на выборы, Юозайтис рассказал о введении Сената, который будет сокращать количество принимаемых парламентом законов.
Партия намерена сосредоточиться на политике семьи и регионов, оживлении малого и среднего бизнеса.
"Рождаемость падает, мы знаем, что нас ждет. Литва находится на грани катастрофы", – сказал философ.
По его мнению, в пустующих зданиях школ в регионах должен открываться семейный бизнес.
Он также заявил о планах внести индексацию пенсий в законы или даже в Конституцию ЛР.
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