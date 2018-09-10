В соглашении предусмотрено последовательное увеличение финансирования обороны с тем, чтобы к 2030 году на оборонные нужды выделялось 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП) - на пол процентных пункта больше, чем запланировано в этом году.

В документе говорится, что решения о возможности ввести всеобщую военную обязанность могут быть приняты в 2022 году.

Его подписали руководители Литовского союза крестьян и зеленых (правящих "аграриев"), оппозиционной партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы, Литовского либерального движения, Литовской социал-демократической трудовой партии, Избирательной акции поляков Литвы.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что подписанный документ "укрепит наше государство" и "демонстрирует, что по особо важным вопросам самые важные политические силы могут прийти к согласию".

"Он (документ – BNS) никогда не будет совершенным, но он максимально близок к тому, чего мы максимальное желаем", - заявил на церемонии премьер.

Литовская социал-демократическая партия во главе с Гинтаутасом Палуцкасом не подписала соглашения, поскольку считает, что обороне будет достаточно 2% от ВВП и категорически не одобряет идею всеобщего призыва.

По сравнению с первичным проектом документа, соглашение дополнено несколькими пунктами - в него внесены положения о принятии закона о национальных меньшинствах и подготовка национальной стратегии защиты демократии от гибридных угроз.

Партии также обязалась общими усилиями сопротивляться "безответственным спекуляциям, противопоставляющим оборонное финансирование другим чувствительным сферам".

Инициаторы соглашения считают, что оно поможет обеспечить последовательность в оборонной политике, без оглядки на выборные циклы и смену политической власти.

Последнее соглашение литовских партий по обороне и политике безопасности подписано в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Его главное положение - выделять на оборону 2% ВВП - намечается провести в жизнь в этом году.