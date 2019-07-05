Партии Литвы планируют подписать коалиционное соглашение, ожидают ответа ИАПЛ

"Крестьяне", "социал-трудовики", партия "Порядок и справедливость", а также Избирательная акция поляков Литвы (ИАПЛ) планируют в пятницу подписать соглашение о правящей коалиции.
Valdemaras Tomaševskis
© DELFI / Karolina Pansevič

Все партии, за исключением Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, заявили, что они больше не видят препятствий для заключения соглашения.

Лидер Союза крестьян и "зелёных" Литвы Рамунас Карбаускис заявил, что соглашение должно быть подписано в Сейме в 14.00.

Политик BNS подтвердил, что партнёры по коалиции получат около пяти из 14 министерских портфелей.

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Председатель ИАПЛ Вальдемар Томашевский утверждает, что в пятницу, за два часа до подписания контракта, партия ещё будет решать, входить ли ей в правящее большинство.

"(Мы определимся), стоит ли нам участвовать в формировании коалиции или заканчиваем этот этап", - сказал Томашевский.

Он утверждал, что в ходе переговоров шла речь о возможности "полякам" возглавить министерства транспорта и коммуникаций, а также внутренних дел.

В.Томашевский сказал, что партии удалось включить в коалиционное соглашение "практически все" свои предложения.

Председатель партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис сказал BNS, что его партия готова подписать соглашение.

По его словам, партии может достаться портфель министра сельского хозяйства или министра обороны.

Андрюс Палёнис, староста фракции Социал-демократической рабочей партии Литвы (СДРПЛ), заявил, что "социал-трудовики" тоже подпишут соглашение.

По его словам, этой партии должны быть отданы посты министров сельского хозяйства и иностранных дел, кроме того, они будут иметь право делегировать своего члена на пост вице-министров социальной защиты и труда.

До сих пор нет ясности в отношении позиции спикера Сейма, но в подписанном месяц назад меморандуме коалиции указывалось, что эту должность получат "социал-трудовики". Однако спикер парламента Викторас Пранцкетис отказывается подать в отставку, а потому в парламенте планируется в следующий вторник провести голосование за его отставку.

Р. Карбаускис заявил, что если отставка президента Сейма не удастся, коалиционное соглашение будет считаться недействительным.

Участники переговоров по коалиции также договорились о нескольких десятках изменений, касающихся социальной политики, здравоохранения и борьбы с коррупцией.

Создание новой коалиции было инициировано после президентских выборов, несмотря на то, что лидер "крестьян" Р.Карбаускис обещал выйти из правительства, если его партия проиграет выборы в этом году.

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