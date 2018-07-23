"Пародия на справедливость и давление": в Литве ответили на возбуждение дела СК России

Это попытка повлиять на их работу, говорит генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис.

По его словам, это противоречит демократическим принципам правосудия.

"Это известие я могу расценивать только как попытку запугиванием уголовным преследованием повлиять на работу наших прокуроров и судей нашего государства. Это противоречит принципам правосудия, которыми руководствуются демократические правовые государства", - сказал для пресс-релиза Э. Пашилис.

Российский СК в понедельник начал уголовное преследование литовских судей и прокуроров по статье "о привлечении к ответственности бесспорно невиновного лица".

Литовская прокуратура подчеркнула, что сейчас из России не поступало никаких официальных сообщений о начатом в отношении прокуроров уголовном преследовании.

Прокуратура обратила внимание, что в Конституции Литвы закреплено, что правосудие осуществляет только суд, а судьи и прокуроры являются независимыми и при выполнении своих обязанностей слушаются только закона.

Глава КС: в деятельности СК России "давано нет ни права, ни справедливости"

Председатель Конституционного суда (КС) Литвы Дайнюс Жалимас называет пародией на юстицию решение российской правоохраны начать расследование в отношении литовских судей и прокуроров.

По словам Д. Жалимаса, в деятельности Следственного комитета (СК) РФ, который завел дело, "давно нет ни права, ни справедливости".

"Преследовать должностных лиц, которые возбуждают дела о преступлениях против человечности, военных преступлениях и агрессии - это пародия на справедливость", - сказал Д. Жалимас в понедельник BNS.

"Такой способ действия можно охарактеризовать так - преступник наказывает жертву заочно за то, что она сопротивлялась", - добавил судья.

По словам Д. Жалимаса, Литва - вторая страна, правоохрана которой столкнулась с таким поведением России - недавно подобное дело было возбуждено в отношении судей КС Украины, осудивших аннексию Крыма.

Председатель КС выразил мнение, что сотрудникам правоохраны Литвы следует пересмотреть свое сотрудничество с Россией и другими постсоветскими странами.

"Следовало бы изменить точку зрения сотрудников правоохраны, что в России работают коллеги-профессионалы и нужно поддерживать с ними профессиональные связи. Их действия служат прославлению преступлений Советского Союза и Российской Федерации", - сказал Д. Жалимас.

По его словам, КС Литвы не сотрудничает с ведомствами их Содружества независимых государств (СНГ), за исключением Молдавии.

Председатель Сейма: понимаю это как давление

Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис в понедельник обвинил Москву в оказании давления на литовскую правоохрану.

Глава парламента выразил надежду, что расследование в России не повлияет на рассмотрение дела в Литве.

"Я понимаю это как давление на работу суда и прокуратуру. Надеюсь, что это решение российской правоохраны не повлияет на происходящий сейчас судебный процесс, на котором рассматриваются события 13 января. Мы демократическое государства, опирающееся на правовые принципы, в котором суды действуют непредвзято и объективно", - сказал В. Пранцкетис.

Между тем министр юстиции Эльвинас Янкявичюс сказал, что решение России начать расследование является политическим, потому что Москва не сотрудничала с литовской правоохраной в рассмотрении дела 13 января.

"Мы расцениваем такие действия России как исключительно некорректные, потому что никакое другое государство не может вмешиваться в проходящие в Литве судебные процессы", - приведены слова Э. Янкявичюса в пересланном пресс-атташе Минюста комментарии.

Ландсбергис предлагает не реагировать

Первый руководитель восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис предлагает не реагировать на стремления России возбудить уголовные дела в отношении литовских прокуроров и судей, ведущих дело о событиях 13 января 1991 года.

"Дело движется по своему пути без помощи России. Россия видит, что может помешать этому каким-либо брутальным вмешательством. Я считаю, что наши власти должны даже не реагировать. Потому что также может они могут возбудить дела в отношении американских прокуроров, которые преследуют российских граждан-шпионов", - сказал BNS В. Ландсбергис.

Политолог: цели - пропагандистские

Россия прибегла к уголовному преследованию должностных лиц, причастных в Литве к расследованию дела о событиях 13 января 1991 года с пропагандистскими целями, заявил в понедельник политолог Нериюс Малюкявичюс.

По его словам, так Москва стремиться избежать ответственности за трагические события 1991 года.

"Я считаю, что это своеобразное орудие борьбы в общественном пространстве или пропаганды, чтобы переложить ответственность, переложить вину на тех самых судей или даже на самих жертв", - сказал BNS преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

Н. Малюкявичюс утверждает, что Россия и ранее прибегала к подробным мерам, а одним из последних случаев была попытка обвинить в финансовых преступлениях британца Уильяма Браудера.

Этот предприниматель является острым критиком Кремля, он способствовал принятию в 2012 году Конгрессом США так называемого закона Магнитского, открывшего путь для введения Вашингтоном жестких санкций в отношении высокопоставленных россиян.

Сергей Магнитский был юристом инвесткомпании У. Браудера Hermitage Capital Management, в ноябре 2009 года он при загадочных обстоятельствах скончался в российской тюрьме, до этого раскрыв схему хищений огромного масштаба, в котором участвовали российские чиновники.

"Очевидно, что это общая агрессивная стратегия Кремля в защите от предъявляемых им обвинений, или обвинений их деятелям, и это не первый случай", - сказал политолог.

По его словам, попытки России переложить ответственность видны и в правовом, и в информационном пространстве.

"Такая стратегия видна и в информационной плоскости, когда вина перекладывается, например, в случае с Украиной за сбитый самолет , (...) это же видим в юридическом пространстве, когда правовыми средствами или даже через привлечение Интерпола пытаются перекинуть эту ответственность", - сказал он.

"В Россию ездить небезопасно"

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что эти судьи и прокуроры не должны ездить в Россию и "сателлитные с нею страны".

"В Россию ездить небезопасно, поскольку они могут быть задержаны. Тоже касается и сателлитных с Россией стран. Это очевидная рекомендация", - сказал BNS Л. Линкявичюс в понедельник.

Конкретные страны, кроме России, в которых литовским должностным лицам может грозить опасность, министр отказался назвать.

Поведение России Л. Линкявичюс назвал циничной попыткой оказать давление на литовские правоохранительные органы с учетом того, что Москва отказалась сотрудничать с Вильнюсом в расследовании советской агрессии.

Л. Линкявичюс считает, что российские правоохранительные органы в последнее время становятся "репрессивным инструментов, узаконивающим аннексии, оккупации и отрицающим очевидные преступления".

Генпрокуратура Литвы предлагает признать бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова виновным в преступлениях против человечности во время событий 13 января и предлагает наказать его пожизненным заключением. Пожизненное заключение также предлагается в качестве наказания и еще пяти обвиняемым в преступлениях против человечности и военных преступлениях - среди них и бывшему офицеру КГБ Михаилу Головатову.

Оставшихся обвиняемых, то есть 61 лицо, прокуроры просят признать виновными в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях и наказать их лишением свободы сроками от 12 до лет с отбыванием в исправительной колонии.

Перед судом в Литве предстали лишь два обвиняемых.

13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

По делу 13-ого января в 1999 году по обвинениям в создании антигосударственных организаций и совершении прочих преступлений уже были осуждены шесть человек.