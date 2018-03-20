В понедельник собранные подписи 29 парламентариев в поддержку недоверия были вручены спикеру Викторасу Пранцкетису с просьбой внести этот вопрос в повестку заседания Сейма во вторник.
По утверждению инициаторов недоверия "постоянной рабочей практикой главы ГИК стало нарушение правовых актов по поводу коллегиальности решений комиссии".
По их мнению, Л. Матийошайтите блокировала рассмотрение некоторых проведенных расследований на заседании комиссии, чтобы не позволить комиссии принять по ним решения.
Ей вменяется в вину и якобы хаотичная работа, единоличные решения.
Л. Матийошайтите была выдвинута на пост главы ГИК в прошлом году спикером сейма В. Пранцкетисом. Когда возникла волна недовольства, он декларировал поддержку главе ГИК.
Сама Л. Матийошайтите не намерена уходить с должности.
Основная критика В. Матийошайтите связана с не предоставленным комиссией выводом, связанным с правящим Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграриев").
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