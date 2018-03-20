Представители оппозиционных фракций литовского Сейма выражают недоверие председателю Главной избирательной комиссии (ГИК) Лауре Матийошайтите.
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoja Laura Matijošaitytė
© DELFI / Orestas Gurevičius

В понедельник собранные подписи 29 парламентариев в поддержку недоверия были вручены спикеру Викторасу Пранцкетису с просьбой внести этот вопрос в повестку заседания Сейма во вторник.

По утверждению инициаторов недоверия "постоянной рабочей практикой главы ГИК стало нарушение правовых актов по поводу коллегиальности решений комиссии".

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По их мнению, Л. Матийошайтите блокировала рассмотрение некоторых проведенных расследований на заседании комиссии, чтобы не позволить комиссии принять по ним решения.

Ей вменяется в вину и якобы хаотичная работа, единоличные решения.

Л. Матийошайтите была выдвинута на пост главы ГИК в прошлом году спикером сейма В. Пранцкетисом. Когда возникла волна недовольства, он декларировал поддержку главе ГИК.

Сама Л. Матийошайтите не намерена уходить с должности.

Основная критика В. Матийошайтите связана с не предоставленным комиссией выводом, связанным с правящим Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграриев").

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