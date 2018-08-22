Парламентская ассамблея Литвы и Польши возобновит работу в этом году

По словам А. Некрошюса, члены сейма Литвы в сентябре отправятся в Польшу обсудить будущую работу ПА, а до конца этого года в Варшаве должно состояться и ее первое заседание.
"Думаю, что в конце сентября мы поедем в Польшу и у нас будет рабочая группа, в которой мы обсудим дорожную карту будущей ассамблеи", - сказал вице-спикер журналистам.
"Мы надеемся еще в этом году (провести первое заседание ассамблеи - BNS), в конце года", - сказал он.
Последний раз ПА Литвы и Польши провела заседание 11 мая 2009 года.
По словам А. Некрошюса, ПА следует обсудить вопросы образования, культуры, сохранения литовских школ в Польше и польских в Литве.
"Без сомнения, у нас есть и другие, дополнительные мысли, но раскрыть их я пока не могу", - сказал парламентарий.
Двусторонние отношения Литвы и Польши были омрачены и проблемами в связи с положением польского национального меньшинства в Литве, однако в последнее время Варшава смягчила тон в этом вопросе и страны обменялись визитами на высоком уровне.
Сейчас парламентарии Литвы и Польши создали трехстороннюю ассамблею с Украиной.
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