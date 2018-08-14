Представители фракции Союз Отечества-христианские демократы Литвы, а также парламентарии Латвии и Эстонии призвали лидеров институты Европейского союза увеличить давление на Россию в связи с политическими заключёнными.
The Kremlin
© AFP / Scanpix

"Мы призываем европейских лидеров увеличить давление на власти России и на президента (Владимира) Путина, требуя немедленного освобождения Олега Сенцова и других граждан Украины, которые содержатся в российских тюрьмах по политическим обвинениям", - говорится в обращении, адресованном президенту Совета Европы Дональду Туску, президент Европарламента Антонио Таяни, президенту Европейской комиссии Жан Клод Юнкеру и вице-президенту Европейской комиссии Федерико Могерини.

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Авторы обращения также призвали Европейский союз установить лиц, которые способствовали аресту и осуждению кинорежиссера О.Сенцова и применить к ним персональные санкции за грубые нарушения прав человека.

Приговоренный к 20 годам тюремного заключения на севере России по обвинению в терроризме, О.Сенцов с 14 мая объявил голодовку.

Балтийские политики требуют, чтобы Москва выпустила десятки украинских политических заключенных, которые томятся в российских тюрьмах.

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